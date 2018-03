THE MISSING Su Rai Movie il film con Tommy Lee Jones oggi | 19 marzo 2018

Il creatore di Deadly Premonition annuncia il suo nuovo progetto THE Missing : Come riportato da Dualshockers, Arc System Works ha annunciato che pubblicherà un nuovo gioco di Hidetaka "SWERY65" Suehiro intitolato "The Missing". Il gioco sarà sviluppato da White Owls, lo studio di SWERY aperto nel gennaio dello scorso anno.SWERY è ben noto tra gli sviluppatori indie giapponesi per la creazione di giochi cult come Deadly Premonition e Dark Dreams Do not Die (D4).Non si sa molto sul nuovo gioco, oltre al fatto che verrà ...