The Batman | il film non entrerà in produzione prima del 2019?

The Batman : Karl Urban è aperto alla possibilità di interpretare Bruce Wayne nel film di Matt Reeves - Best Movie : ... sono molte le star ad essersi dette interessate al ruolo del personaggio DC , e l'ultima non è neanche nuova al mondo dei cinecomic. Si tratta di Karl Urban , conosciuto soprattutto per i suoi ruoli ...

Annunciata una data di uscita per l'episodio finale di Batman : The Enemy Within : l'episodio finale di Batman: The Enemy Within ha finalmente una data di uscita: come segnala Gamingbolt, "Same Stitch", il culmine di questa seconda stagione, arriverà il prossimo 27 marzo. I giocatori potranno aspettarsi tre ore e mezza di contenuti con questo nuovo episodio e intraprendere due strade completamente diverse, nei riguardi di John Doe (il Joker), a seconda delle scelte fatte negli scorsi episodi. Nello specifico, in "Same Stitch" ...