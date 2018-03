Tgla7d Edizione delle 18 15 del 19 marzo 2018

tg.la7

(Di lunedì 19 marzo 2018) Il caso Facebook scuote il mondo, poi l'accordo sull'interregno per la definitiva uscita della GB dall'Ue. In Italia seguiamo le ipotesi di governo nel dopo elezioni, mentre andiamo in Russia per la strepitosa vittoria di Putin;...