Tesla - La Polizia svizzera sceglie la Model X

(Di lunedì 19 marzo 2018) Le auto elettriche stanno diventando sempre più popolari tra le forze dell'ordine per merito della loro anima green ma anche per i ridotti costi di utilizzo. Inlacantonale di Basilea ha appena annunciato di aver arruolato setteX P100D: le Suv elettriche andranno a sostituire altrettante pattuglie a gasolio e saranno operative a partire dai prossimi mesi.Più convenienti. Le forze dell'ordine del Cantone Basel-Stadt hanno deciso di passare all'elettrico per contenere i costi. Nonostante il prezzo d'acquisto di unaX sia del 50% maggiore rispetto a quello di una volante diesel, il dipartimento diha calcolato che, grazie ai minori costi di manutenzione e di utilizzo, le Suv elettriche garantiranno un netto risparmio. Oltre a questo una volta terminata la carriera in divisa, leX saranno messe in vendita mantenendo un valore residuo ...