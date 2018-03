Tennis | WTA Ranking 19 marzo | Simona Halep sempre in vetta | Camila Giorgi n 1 azzurra

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : la prima volta di Naomi Osaka. Liquidata in finale Daria Kasatkina in due set : Ad Indian Wells è esplosa, in tutti i sensi, la stella di Naomi Osaka. La giapponese, 20 anni, si è aggiudicata il prestigioso Premier Mandatory californiano, uscendo vincitrice, in maniera più netta del previsto (6-3 6-1), dalla finale con l’altro astro nascente, la russa Daria Kasatkina. Era la seconda finale più “giovane” dall’inizio del secolo: 20 anni a testa (solo Serena Williams e Kim Clijsters hanno fatto meglio, ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : Naomi Osaka sorprende tutti e conquista la finale! Simona Halep sconfitta in due set : A sorpresa è la giapponese Naomi Osaka a raggiungere nella finale del WTA di Indian Wells 2018 la russa Daria Kasatkina. La n.44 del mondo si è imposta a sorpresa contro la n.1 del ranking, Simona Halep, con il punteggio di 6-3 6-0 in 1 ora e 5 minuti di partita. Una prestazione di grande qualità da parte della nipponica che ben ha approfittato di una Halep non al meglio. Nel primo set, dopo uno scambio di break e controbreak nel secondo e terzo ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : Venus Williams ko in semifinale. Vince Daria Kasatkina in due set e vola in finale : Daria Kasatkina sorprende tutti e conquista la finale del WTA di Indian Wells (Stati Uniti). La russa ha piegato la favorita della vigilia Venus Williams (n.8 del mondo), con il punteggio di 4-6 6-4 7-5, al termine di una lunga battaglia durata due ore e 50 minuti di partita. La n.19 del ranking, quindi, dopo aver eliminato Sloane Stephens, Caroline Wozniacki ed Angelique Kerber, riesce a prevalere anche contro la maggiore delle sorelle ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : i risultati di giovedì 15 Marzo. Daria Kasatkina e Venus Williams dominano e volano in semifinale : Si completa il quadro delle semifinaliste nel WTA Premier Mandatory di Indian Wells. A Simona Halep e Naomi Osaka, si aggiungono anche Daria Kasatkina e Venus Williams. Dominio assoluto della russa e dell’americana nei loro rispettivi quarti di finale, con due vittorie agevoli che valgono la qualificazione alla semifinale. Non ci è voluta neanche un’ora di gioco (58 minuti) a Daria Kasatkina per demolire in due set Angelique Kerber ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : i risultati di mercoledì 14 Marzo. Simona Halep e Naomi Osaka in semifinale! Ko Martic e Pliskova : Simona Halep e Naomi Osaka sono le prime semifinaliste del torneo di Indian Wells, primo Wta Premier Mandatory stagionale. Se la numero uno del mondo ha sofferto e ha vinto in tre set contro Petra Martic, completamente diverso il quarto della giapponese, che ha dominato Karolina Pliskova. La prima a staccare il biglietto per la semifinale è stata Halep, che si è resa protagonista di una battaglia di quasi due ore e mezza con la croata Martic, ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : Caroline Wozniacki perde ancora da Daria Kasatkina. Halep - Pliskova e Kerber ai quarti : Il torneo WTA di Indian Wells ha salutato agli ottavi la testa di serie numero 2. Caroline Wozniacki è stata eliminata da Daria Kasatkina, come già avvenuto poche settimane fa ai quarti di San Pietroburgo. Un successo in due set e in rimonta per la russa, che sotto 0-3 nel parziale d’apertura ha poi vinto il set con cinque giochi di fila (6-4); poi, nel secondo, ha breakkato la danese quando questa ha servito per il match sul 5-4, vincendo ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : Venus Williams vince il derby tra sorelle ed elimina Serena! Fuori anche Svitolina e Stephens : Il terzo turno del torneo WTA di Indian Wells è stato completato nella notte con gli incontri della parte bassa del tabellone. Gli occhi erano tutti per il derby di casa Williams tra Venus e Serena: la vittoria è andata abbastanza agevolmente alla sorella maggiore, che ha vinto 6-3 6-4 in meno di un’ora e mezza. La partita è durata circa sei game, prima che Venus riuscisse a prendere il volo, facendo il break e chiudendo il primo parziale. ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : i risultati di domenica 11 Marzo. Halep - Pliskova e Kerber avanti con fatica - fuori Kvitova e Azarenka : Se Simona Halep avanza con qualche timore agli ottavi di finale del torneo WTA Premier di Indian Wells, escono di scena, invece, Petra Kvitova e Viktoria Azarenka. La numero uno del mondo soffre per almeno due set con l’americana Caroline Dolehide, numero 165 del mondo, imponendosi solamente al terzo per 6-2, dopo aver perso nettamente il primo e vinto il secondo solo al tiebreak. Vincono in tre set anche Karolina Pliskova sulla cinese ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : i risultati di sabato 10 marzo. Serena Williams soffre ma vince - Caroline Wozniacki avanza senza difficoltà : Giornata attesa in California per Serena Williams e le giocatrici del circuito WTA esibitesi nei match validi per il 2° turno di Indian Wells. L’ex n.1 del mondo è tornata in scena ed il confronto contro l’olandese Kiki Bertens (n.29 del mondo) non si preannunciava comodo. Le aspettative della vigilia sono state rispettate in quanto Serena ha sofferto davvero tanto nel corso del match, giocando molto a corrente alternata e non ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : i risultati di venerdì 9 marzo. Halep ok - Kvitova vince una maratona - subito fuori Muguruza : Esordio per molte big ad Indian Wells, primo torneo Wta Premier Mandatory della stagione. La numero uno al mondo Simona Halep si qualifica per il terzo turno dopo aver sconfitto in due set la ceca Kristyna Pliskova, numero 77 del ranking, con un doppio 6-4. subito fuori, invece, Garbine Muguruza, testa di serie numero tre, che viene sconfitta in maniera sorprendente dalla statunitense Sachia Vickery, numero 100 e proveniente dalle ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : i risultati del primo turno (parte bassa). Successi per Serena Williams e Viktoria Azarenka! : Completato da pochi minuti il quadro del primo turno del tabellone femminile del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: dopo l’eliminazione nella prima giornata della russa Maria Sharapova, nella seconda giornata, dove è scesa in campo la parte bassa del tabellone, non si registrano risultati a sorpresa. Rientrano infatti con un successo le due giocatrici più attese: la statunitense Serena Williams batte la kazaka Zarina Diyas per ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : i risultati del primo turno (parte alta). Maria Sharapova eliminata! : Scattato nella notte italiana il torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: caratteristico tabellone a 96 con le 32 teste di serie esentate dal primo turno. La parte alta del tabellone ha visto subito un’eliminazione eccellente: esce di scena la russa Maria Sharapova, battuta con un doppio 6-4 dalla nipponica Naomi Osaka. Di seguito tutti i risultati di giornata: WTA Indian Wells – primo turno (parte alta) Kr.Pliskova (Cze) b. ...

Tennis - Wta Indian Wells - niente main draw per Roberta Vinci : TORINO - niente tabellone principale del torneo di Indian Wells per Roberta Vinci : l'azzurra è uscita di scena nel secondo e decisivo turno delle qualificazioni sconfitta per 6-0 6-4 dalla romena ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : il tabellone femminile. Serena Williams può sorridere - esordio in salita per Sharapova. Roberta Vinci nelle qualificazioni : Ha avuto luogo nella nottata italiana il sorteggio dell’edizione 2018 del tabellone femminile del BNP Paribas Open a Indian Wells (Stati Uniti), tra gli appuntamenti più attesi della stagione nel panorama del circuito WTA di Tennis. Ebbene, presso l’Indian Wells Garden, le attenzioni oltre che per la rumena Simona Halep, n.1 del mondo, e la danese Caroline Wozniacki, n.2 del ranking e Vincitrice degli Australian Open 2018, erano ...