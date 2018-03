Tennis | Ranking ATP 19 marzo | Roger Federer si conferma al vertice | Del Potro n 6

Tennis - WTA Ranking (19 marzo) : Simona Halep sempre in vetta - Camila Giorgi n.1 azzurra : Grazie alla semifinale di Indian Wells Simona Halep ha rafforzato la prima posizione nel Ranking mondiale (la quarta del suo secondo regno). Ora la Tennista rumena ha un vantaggio di 860 punti su Caroline Wozniacki, che ha staccato decisamente Garbine Muguruza. L’unica variazione degna di nota nella top10 è lo scambio di posizioni tra Jelena Ostapenko, che sale in quinta piazza, e Karolina Pliskova, che scende in sesta. In undicesima ...

Tennis - Indian Wells : Federer in semifinale. Il numero 1 del ranking è salvo : Questa la programmazione del torneo maschile "BNP Paribas Open" di Indian Wells in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD: SKY SPORT 2 HD TERZO e QUARTO QUARTO DI FINALE dalle 20 di ...

Tennis - Ranking WTA (5 marzo) : Simona Halep al comando - Sara Errani torna in top 100! Camila Giorgi migliore italiana : Rimane immutata la top ten del Ranking WTA aggiornato oggi (lunedì 5 marzo). Sempre la rumena Simona Halep al comando con 400 punti di vantaggio su Caroline Wozniack, terza Garbine Muguruza. La migliore italiana è sempre Camila Giorgi che occupa la 60esima posizione ma la notizia della settimana è il ritorno di Sara Errani in top 100: la romagnola è 93esima grazie alla vittoria ottenuta nel weekend, ha scalato ben 32 posizioni e si riaffaccia ...

Tennis - Ranking ATP (5 marzo) : Roger Federer al comando - Fabio Fognini sale in 19^ posizione : Pochissimi cambiamenti nella top ten del Ranking ATP aggiornato a oggi (lunedì 5 marzo 2018). Le prime sette posizioni sono infatti rimaste uguali con Roger Federer che conduce dall’alto dei suoi 10060 punti, 600 in più di Rafael Nadal. Marin Cilic rimane terzo davanti a Grigor Dimitrov, Alexander Zverev, Dominic Thiem e David Goffin. L’argentino Juan Martin Del Potro sale in ottava posizione scavalcando Kevin Anderson, Jack Sock ...

Tennis - Fabio Fognini scala il ranking mondiale! Ligure sempre più in alto in classifica dopo la vittoria a San Paolo : Fabio Fognini continua a scalare posizioni nel ranking ATP. Il Ligure, grazie al successo odierno nel Torneo ATP 250 di San Paolo, è salito al 19° posto in classifica: un ritorno tra i migliori 20 per il nostro miglior Tennista che sta attraversando un ottimo momento di forma. Il trionfo sulla terra rossa brasiliana gli ha permesso di guadagnare una piazza rispetto alla scorsa settimana. Il 30enne ha 2190 punti ed è in scia a John Isner (2205), ...

Tennis - Ranking WTA (19 febbraio) : la danese Caroline Wozniacki resta regina per 45 punti! Scende Camila Giorgi : Il torneo Premier 5 di Doha per poco non ha sparigliato le carte in vetta al Ranking WTA di Tennis: la danese Caroline Wozniacki resta la regina della classifica mondiale per 45 punti. Sale al numero tre l’iberica Garbine Muguruza, che scavalca l’ucraina Elina Svitolina. Rientra prepotentemente in top ten la ceca Petra Kvitova, che guadagna ben undici posizioni e si piazza proprio in decima posizione. Ranking WTA al 19.02.2018 (Top ...

Tennis - Ranking ATP (19 febbraio) : Roger Federer riconquista la vetta - Fabio Fognini n.1 azzurro - gran balzo in avanti per Andreas Seppi : La vittoria del 97° torneo in carriera a Rotterdam (Olanda) ha suggellato la magica settimana vissuta da Roger Federer tornato dopo quasi 6 anni al vertice del Ranking ATP. Un’impresa storica per lo svizzero che continua a scrivere pagine indelebili in questo sport. L’elvetico, vincitore in finale contro il bulgaro Grigor Dimitrov, ha dunque scalzato dal trono del Tennis mondiale il suo amico/rivale Rafael Nadal. Da registrare anche ...

Tennis - ranking WTA (12 febbraio) : la Fed Cup rende immobile la classifica : Il weekend di Fed Cup rende immobile la classifica WTA: al comando resta la danese Croline Wozniacki, davanti alla romena Simona Halep. Numero uno in palio nel torneo Premier 5 di Doha, ma molto probabilmente il regno della danese continuerà ancora. ranking WTA al 12.02.2018 (Top 10) 1 DEN Caroline Wozniacki 7965 2 ROU Simona Halep 7616 3 UKR Elina Svitolina 5835 4 ESP Garbiñe Muguruza 5690 5 CZE Karolina Pliskova 5445 6 LAT Jelena Ostapenko ...

Tennis - ranking ATP (12 febbraio) : Rafael Nadal - ultima settimana da numero 1? Fabio Fognini resta al 22° posto : Nella top 10 del Tennis mondiale al maschile l’unica variazione della settimana è la risalita al quarto posto di Alexander Zverev, che scavalca il bulgaro Grigor Dimitrov per appena 25 punti. Tutto il mondo della racchetta però ha occhi solo per Rotterdam, dove Roger Federer tenta l’assalto al numero uno di Rafael Nadal, distante appena 155 punti. ranking ATP al 12.02.2018 (Top 10) 1 ESP Rafael Nadal 9760 2 SUI Roger Federer 9605 3 ...

Tennis - Federer giocherà a Rotterdam : obiettivo n°1 del ranking : Roger Federer ha accettato una wild card per il torneo ATP 500 di Rotterdam , in programama la prossima settimana in Olanda. Questo cambio di programma, rispetto al calendario che avrebbe voluto lo ...

Tennis - Ranking WTA (5 febbraio) : Caroline Wozniacki sempre in vetta - Camila Giorgi n.1 italiana : Per la seconda settimana consecutiva la danese Caroline Wozniacki si conferma la n.1 del mondo. La trionfatrice degli Australian Open 2018 è sempre al comando davanti alla rumena Simona Halep, finalista dello Slam di Melbourne, ed all’ucraina Elina Svitolina. Top10 immutata mentre da segnalare, dopo il successo di San Pietroburgo, la risalita della ceca Petra Kvitova (ex n.2 del mondo e vincitrice di due Wimbledon), ora n.21 del mondo. ...

Tennis - Ranking ATP (5 febbraio) : la top10 non muta - Fabio Fognini si conferma n.1 italiano : Non ci sono variazioni in questa settimana nel Ranking ATP. Gli impegni in Coppa Davis di gran parte dei giocatori con le proprie nazionali non hanno portato a mutamenti in graduatoria e va da sé che la top10 ed anche la classifica degli azzurri siano le stesse, salvo piccolo scostamenti. In vetta si conferma, dunque, Rafael Nadal tallonato da Roger Federer a breve distanza mentre il n.1 del Bel Paese resta Fabio Fognini (n.22 del Ranking), ...

Tennis - Roger Federer può tornare numero 1 al Mondo! Cosa deve fare per superare Nadal nel ranking ATP? : Roger Federer può tornare a essere il numero 1 al Mondo! Il Maestro, infatti, è secondo nel ranking ATP ma ora Rafael Nadal è distante soltanto 155 punti: lo spagnolo è davvero nel mirino dell’elvetico che può tornare in cima alla classifica dopo più di cinque anni dall’ultima volta (l’ultima 4 novembre 2012). Il 36enne ha vinto l’Australian Open, suo ventesimo Slam della carriera, e ha approfittato del ritiro del mancino ...

Tennis - Ranking ATP (29 gennaio) : Roger Federer avvicina Rafael Nadal. Sale ancora Fabio Fognini : Dopo il favoloso back-to-back agli Australian Open, l’elvetico Roger Federer si avvicina all’iberico Rafael Nadal nel Ranking ATP: tra i due mostri sacri della racchetta ora ci sono soltanto 155 punti. Lontano anni luce il resto del mondo: il croato Marin Cilic, runner up a Melbourne, guadagna tre posti e si porta al numero tre, davanti al bulgaro Grigor Dimitrov, insidiato anche dal tedesco Alexander Zverev. Al sesto posto ora ...