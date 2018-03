Tennis | Del Potro in Paradiso | Sì | sono tornato Federer | Meglio

Tennis - Ranking ATP (19 marzo) : Roger Federer si conferma al vertice - Del Potro n.6 - Fognini il migliore azzurro : E’ sempre Roger Federer a svettare nel Ranking ATP anche questa settimana. Lo svizzero, finalista nel Masters 1000 di Indian Wells, rafforza la propria leadership rispetto allo spagnolo Rafael Nadal, 2° in graduatoria. Tuttavia, la vera notizia di ieri è la sconfitta proprio dello svizzero contro l’argentino Juan Martin Del Potro. Si tratta del primo ko di “Sua Maestà” in questo 2018 e del 1° 1000 messo in bacheca dal ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : un grande Juan Martin Del Potro supera Roger Federer in finale. Grande show in California : Juan Martin Del Potro si regala un successo di Grande prestigio: battere Roger Federer (n.1 del mondo) nella finale di Indian Wells (Stati Uniti) ed aggiudicarsi il primo 1000 in carriera. L’argentino si è imposto con il punteggio di 6-4 6-7 7-6 in 2 ore e 45 minuti di partita al termine di un incontro eccezionale dalle palpitanti emozioni in cui il n.8 ATP ha messo in mostra tutto il suo talento e la propria determinazione al cospetto del ...

Tennis - Indian Wells : Del Potro in semifinale. Stasera Federer-Coric : La giovane Tennista nipponica, numero 44 del mondo, giocherà la sua seconda finale di sempre dopo quella persa a Tokyo nel 2016 contro un'altra 20enne, Daria Kasatkina, che nell'altra semifinale ha ...

Tennis - Indian Wells : Del Potro-Raonic in semifinale - Osaka-Kasatkina finale rosa a sorpresa : Prosegue la favola della giapponese di origini haitiane, che travolge per 6-3 6-0 in 63 minuti un'irriconoscibile Simona Halep, numero uno del mondo: quarto successo in carriera su una Top 10 per la ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : Juan Martin Del Potro vince in rimonta. In semifinale se la vedrà con Milos Raonic : Sono Milos Raonic e Juan Martin Del Potro a formare la seconda semifinale del torneo di Indian Wells. Il canadese e l’argentino hanno avuto la meglio rispettivamente di Sam Querrey e Philipp Kohlschreiber, battuti entrambi in tre set, e si sfideranno per un posto nella finale del Masters 1000 californiano contro uno tra Roger Federer e Borna Coric. Il primo a scendere in campo è stato Raonic, impegnato in una sfida tra servitori contro ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : i risultati di mercoledì 14 marzo. Roger Federer e Juan Martin Del Potro accedono ai quarti di finale : Giornata dedicata agli ottavi di finale nel tabellone maschile del Masters 1000 di Indian Wells 2018. Nella notte italiana è tornato sul cemento californiano Roger Federer (n.1 del mondo) sfidando il francese Jeremy Chardy (n.100 del ranking), giustiziere di Fabio Fognini al 2° turno. Lo svizzero, come da pronostico, si è imposto in due set con il punteggio di 7-5 6-4 accelerando nei momenti topici del confronto al cospetto di uno Chardy molto ...