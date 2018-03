Tennis | Berrettini in volo | sbarca fra i primi 100 Atp

Tennis - Fognini eliminato da Chardy - fuori anche Berrettini : La cronaca. Dopo aver vinto il primo set Fognini è salito 4-1 nel secondo, con doppio break, ma il francese ha ripreso l'azzurro sul 5 pari e si è poi imposto nel tie-break. Fognini ha perso la ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : amare sconfitte per Fabio Fognini e Matteo Berrettini : La notte italiana non porta buone notizie al Tennis nostrano. Nel Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) Fabio Fognini e Matteo Berrettini sono stati eliminati, rispettivamente, dal francese Jeremy Chardy (n.100 ATP) 4-6 7-6 6-4 e dal russo Danill Medvedev (n.57 ATP) 6-7 7-5 6-4 e i rimpianti sono tanti per aver sprecato un’occasione. Entrambi, infatti, avanti di un set ed in vantaggio nel secondo parziale, non sono riusciti a gestire ...

Tennis - Indian Wells : Fabbiano al secondo turno - Berrettini ripescato per il ritiro di Kyrgios : TORINO - Gran debutto per Thomas Fabbiano al torneo di Indian Wells in California. Il 28enne Tennista azzurro, numero 77 del mondo, è infatti passato al secondo turno dopo una bella prestazione con la quale ha sconfitto l'avversario americano Bradley Klahn con il punteggio di 6-4 6-4 in un'ora e 23 minuti di gioco. Al ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : forfait di Nick Kyrgios. Entra Matteo Berrettini nel tabellone principale : Può decisamente sorridere il nostro Matteo Berrettini. Il giovane azzurro, eliminato nella finale delle qualificazioni del Masters 1000 di Indian Wells dal canadese Peter Polansky (3-6 6-1 3-6), accede al tabellone principale del prestigioso torneo californiano per il forfait dell’ultimo minuto dell’australiano Nick Kyrgios, ancora alle prese con dei problemi fisici. Pertanto, il Tennista di Roma, da lucky loser, inizierà la sua ...

Tennis - qualificazioni Indian Wells : Berrettini fuori : ROMA - Matteo Berrettini è uscito di scena al turno decisivo delle qualificazioni del ' BNP Paribas Open ', primo Atp Masters 1000 del 2018, dotato di un montepremi di 7.972.535 dollari, in corso sui ...

LIVE Tennis - Australian Open 2018 in DIRETTA : martedì 16 gennaio. Camila Giorgi al secondo turno! Avanzano Fognini e Sonego - out Berrettini e Fabbiano. Bene Djokovic e Wawrinka : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Australian Open 2018. È una giornata importante per l’Italia, che cala i suoi due assi principali: Camila Giorgi e Fabio Fognini. Le speranze azzurre sono poste principalmente su di loro. Camila ha stupito tutti in questo avvio di stagione. La scorsa settimana ha disputato una settimana fantastica a Sydney, dove partendo dalle qualificazioni è arrivata fino in semifinale ...

LIVE Tennis - Australian Open 2018 in DIRETTA : martedì 16 gennaio. In campo Camila Giorgi! Avanzano Fognini e Sonego - out Berrettini e Fabbiano. Bene Djokovic e Wawrinka : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Australian Open 2018. È una giornata importante per l’Italia, che cala i suoi due assi principali: Camila Giorgi e Fabio Fognini. Le speranze azzurre sono poste principalmente su di loro. Camila ha stupito tutti in questo avvio di stagione. La scorsa settimana ha disputato una settimana fantastica a Sydney, dove partendo dalle qualificazioni è arrivata fino in semifinale ...

LIVE Tennis - Australian Open 2018 in DIRETTA : martedì 16 gennaio. Fognini liquida Zeballos. Impresa Sonego! Salutano Berrettini e Fabbiano. Avanti Djokovic e Wawrinka : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Australian Open 2018. È una giornata importante per l’Italia, che cala i suoi due assi principali: Camila Giorgi e Fabio Fognini. Le speranze azzurre sono poste principalmente su di loro. Camila ha stupito tutti in questo avvio di stagione. La scorsa settimana ha disputato una settimana fantastica a Sydney, dove partendo dalle qualificazioni è arrivata fino in semifinale ...

LIVE Tennis - Australian Open 2018 in DIRETTA : martedì 16 gennaio. Fognini avanti con Zeballos. Sonego fa l’impresa contro Haase! Salutano Berrettini e Fabbiano. Avanti Djokovic e Wawrinka : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Australian Open 2018. È una giornata importante per l’Italia, che cala i suoi due assi principali: Camila Giorgi e Fabio Fognini. Le speranze azzurre sono poste principalmente su di loro. Camila ha stupito tutti in questo avvio di stagione. La scorsa settimana ha disputato una settimana fantastica a Sydney, dove partendo dalle qualificazioni è arrivata fino in semifinale ...

LIVE Tennis - Australian Open 2018 in DIRETTA : martedì 16 gennaio. Fognini vince il primo set con Zeballos. Sonego fa l’impresa contro Haase! Salutano Berrettini e Fabbiano. Debutta Federer! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Australian Open 2018. È una giornata importante per l’Italia, che cala i suoi due assi principali: Camila Giorgi e Fabio Fognini. Le speranze azzurre sono poste principalmente su di loro. Camila ha stupito tutti in questo avvio di stagione. La scorsa settimana ha disputato una settimana fantastica a Sydney, dove partendo dalle qualificazioni è arrivata fino in semifinale ...

LIVE Tennis - Australian Open 2018 in DIRETTA : martedì 16 gennaio. Sonego fa l’impresa contro Haase! Salutano Berrettini e Fabbiano. Ora in campo Fognini. Debutta Federer! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Australian Open 2018. È una giornata importante per l’Italia, che cala i suoi due assi principali: Camila Giorgi e Fabio Fognini. Le speranze azzurre sono poste principalmente su di loro. Camila ha stupito tutti in questo avvio di stagione. La scorsa settimana ha disputato una settimana fantastica a Sydney, dove partendo dalle qualificazioni è arrivata fino in semifinale ...

Tennis - Australian Open 2018 : Fabio Fognini e Camila Giorgi - tocca a voi! Berrettini e Sonego per vivere il sogno - Fabbiano sfida “Sascha” Zverev : Seconda giornata agli Australian Open di Tennis a Melbourne (Australia) e cinque azzurri in campo per giocarsi l’accesso al secondo turno. Fabio Fognini, Camila Giorgi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Thomas Fabbiano rappresenteranno il Bel Paese nel day-2. Il n.1 italiano, reduce dalla semifinale raggiunta nel torneo di Sydney, è in buona condizione. Il gioco messo in mostra in questi primi vagiti del 2018 ha raggiunto ottimi livelli ...

Tennis - Australian Open 2018 : Fognini e Giorgi tocca a voi! Berrettini e Sonego per vivere il sogno - Fabbiano sfida “Sascha” Zverev : Seconda giornata agli Australian Open di Tennis a Melbourne (Australia) e cinque azzurri in campo per giocarsi l’accesso al secondo turno. Fabio Fognini, Camila Giorgi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Thomas Fabbiano rappresenteranno il Bel Paese nel day-2. Il n.1 italiano, reduce dalla semifinale raggiunta nel torneo di Sydney, è in buona condizione. Il gioco messo in mostra in questi primi vagiti del 2018 ha raggiunto ottimi livelli ...

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2018 : Sonego e Caruso accedono nel main draw - Berrettini lucky loser! Eliminata Sara Errani : Sono tre gli azzurri che ritroveremo nel tabellone principale degli Australian Open 2018 di Tennis. Lorenzo Sonego, Salvatore Caruso e Matteo Berrettini hanno centrato l’obiettivo mentre Sara Errani, amaramente, deve salutare l’Australia in anticipo. Venendo alla cronaca, Sonego (n.218 ATP) ha superato a sorpresa la testa di serie n.25 del draw delle Qualificazioni, l’Australiano Bernard Tomic con il punteggio di 6-1 6-7 6-4 ...