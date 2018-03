Tennis | ATP Masters 1000 Miami 2018 | il tabellone principale Fabio Fognini e Thomas

Tennis - Berrettini in volo : sbarca fra i primi 100 Atp : Matteo Berrettini, 21enne romano, da oggi è numero 95 del ranking Atp, per la prima volta in carriera tra i top 100 al mondo. E con solo una decina di colleghi più giovani davanti a lui. Un obiettivo ...

Tennis - Ranking ATP (19 marzo) : Roger Federer si conferma al vertice - Del Potro n.6 - Fognini il migliore azzurro : E’ sempre Roger Federer a svettare nel Ranking ATP anche questa settimana. Lo svizzero, finalista nel Masters 1000 di Indian Wells, rafforza la propria leadership rispetto allo spagnolo Rafael Nadal, 2° in graduatoria. Tuttavia, la vera notizia di ieri è la sconfitta proprio dello svizzero contro l’argentino Juan Martin Del Potro. Si tratta del primo ko di “Sua Maestà” in questo 2018 e del 1° 1000 messo in bacheca dal ...

Tennis - ATP Masters 1000 Indian Wells 2018 : il tabellone maschile. Possibile incrocio tra Roger Federer e Fabio Fognini agli ottavi : Si è svolto nella notte italiana il sorteggio del tabellone maschile del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: negli States Fabio Fognini, testa di serie numero 16, è esentato dal primo turno (classico tabellone a 96 con 32 teste di serie), ma è capitato nello spicchio di tabellone con l’elvetico Roger Federer, numero uno del seeding, con cui potrebbe incontrarsi agli ottavi. Lo stesso turno potrebbe vedere di fronte il serbo Novak ...

Tennis - Ranking ATP (5 marzo) : Roger Federer al comando - Fabio Fognini sale in 19^ posizione : Pochissimi cambiamenti nella top ten del Ranking ATP aggiornato a oggi (lunedì 5 marzo 2018). Le prime sette posizioni sono infatti rimaste uguali con Roger Federer che conduce dall’alto dei suoi 10060 punti, 600 in più di Rafael Nadal. Marin Cilic rimane terzo davanti a Grigor Dimitrov, Alexander Zverev, Dominic Thiem e David Goffin. L’argentino Juan Martin Del Potro sale in ottava posizione scavalcando Kevin Anderson, Jack Sock ...

Tennis - Atp San Paolo : Finale Fabio Fognini-Nicolas Jarry. Programma - orari e tv : Domenica 4 marzo Fabio Fognini affronterà Nicolas Jarry nella Finale del Torneo ATP 250 di San Paolo. Il ligure partirà con i favori del pronostico sulla terra rossa brasiliana: l’avversario cileno è assolutamente alla portata del miglior Tennista italiano che ha tutte le carte in regola per conquistare il trofeo e confermare l’ottimo avvio di stagione. Di seguito la data, il Programma dettagliato e l’orario d’inizio ...

Tennis - Finale Atp San Paolo : quando gioca Fabio Fognini? L’avversario dell’azzurro : Fabio Fognini si è qualificato alla Finale del Torneo ATP 250 di San Paolo. Domani domenica 4 marzo, il ligure tornerà sulla terra battuta brasiliana per disputare l’atto conclusivo del torneo. Il numero 1 del Tennis italiano si troverà di fronte il vincente della sfida tra il cileno Nicolas Jarry e l’argentino Horacio Zeballos. Il pronostico pende dalla parte del numero 20 al mondo che può tornare a conquistare un trofeo. Di seguito ...

Tennis - ATP Dubai 2018 : Roberto Bautista Agut vince il titolo. Battuto in finale Lucas Pouille : Roberto Bautista Agut ha vinto l’ATP 500 di Dubai. Lo spagnolo ha Battuto in finale il francese Lucas Pouille con il punteggio di 6-3 6-4. È dunque stato il 29enne di Castellón de la Plana a uscire vincitore da un torneo già privato della “solita” stella Roger Federer (sette vittorie qui), che dopo il ritorno al numero 1 a Rotterdam ha rinunciato a partecipare, e di colui che aveva preso il posto dello svizzero in cima al ...

Tennis - ATP San Paolo 2018 : Fabio Fognini in Finale! Demolito Cuevas - domani caccia al trofeo : Fabio Fognini è in finale al Torneo di San Paolo. Il ligure ha raggiunto l’atto conclusivo dell’ATP 250, che si sta disputando sulla terra rossa brasiliana, dopo aver sconfitto l’uruguayano Pablo Cuevas con un netto 6-4, 6-2. Il nostro numero 1 domani affronterà il vincente della match tra il cileno Jarry e l’argentino Zeballos con l’obiettivo di portare a casa il trofeo. Fabio è stato bravo a salvare un break point ...

Tennis - Atp San Paolo : Fognini in semifinale : SAN Paolo - Fabio Fognini ha centrato l'ingresso nelle semifinali del 'Brasil Open', torneo ATP World Tour 250 dotato di un montepremi di 516.205 dollari in corso sui campi in terra rossa di San Paolo,...

Tennis - ATP San Paolo : Fabio Fognini domina il match contro lo spagnolo Garcia-Lopez. L’azzurro vola in semifinale : Prestazione autoritaria di Fabio Fognini nell’ATP San Paolo (Brasile). L’azzurro, impegnato nei quarti di finale del torneo brasiliano, si è imposto contro lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez (n.67 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 10 minuti di partita. Grazie a questo risultato il ligure conquista la semifinale dove incontrerà l’uruguaiano Pablo Cuevas (n.31 del mondo). Nel primo set l’avvio ...

Tennis - ATP San Paolo 2018 : Fabio Fognini soffre un set - poi domina il portoghese Domingues : Buona la prima per Fabio Fognini nel torneo ATP di San Paolo. Il numero 20 del mondo, che ha usufruito di un bye al primo turno, ha sconfitto il portoghese Joao Domingues in due set per 7-5 6-1 dopo un’ora e dieci minuti di gioco, qualificandosi per i quarti di finale. Un primo set cominciato male da Fognini, apparso contratto e troppo falloso. Domingues, numero 194 del ranking ATP, strappa il servizio all’azzurro nel quarto game e ...

Tennis - ATP San Paolo 2018 : Marco Cecchinato fermato da Sebastian Ofner nel primo turno in Brasile : Niente da fare per Marco Cecchinato nel primo turno dell'ATP di San Paolo , Brasile, . Sulla terra rossa brasiliana l'azzurro è stato superato dall'austriaco Sebastian Ofner, n.143 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 4 minuti di partita . Un match nel quale Cecchinato non è riuscito ad essere incisivo nei momenti topici, concedendo il break al rivale senza trovare mai ...

Tennis - ATP Dubai 2018 : Thomas Fabbiano fuori al primo turno. Filip Krajinovic vince in tre set : È durata poco meno di due ore l’avventura di Thomas Fabbiano a Dubai. L’azzurro è stato infatti battuto in tre set dal serbo Filip Krajinovic, salutando così al primo turno il torneo ATP 500 degli Emirati Arabi. Una partita in cui non mancano i rimpianti perché il pugliese non è riuscito a sfruttare un set di vantaggio, di fatto “regalato” dal suo avversario. Nei primi venti minuti non c’è infatti stata storia, con ...