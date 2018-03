Tendenze Primavera Estate 2018 | Eleventy presenta la nuova campagna

Make up primavera : le Tendenze della prossima stagione : Possiamo lasciarci ispirare dal mondo vegetale per tonalità che ricordino le fioriture intense e sfumate delle corolle. In questo caso, anche le labbra potranno dire la loro intonandosi all'ombretto. ...

Tendenze Uomo Primavera 2018 : Tommy Hilfiger sceglie Lewis Hamilton come ambassador mondiale : ... conosciuto anche come Tricky Triangle, , situato in Pennsylvania, negli Stati Uniti, e verrà lanciata in tutto il mondo nel corso della Primavera 2018. Formata da esclusivi video teaser e contenuti ...

Tendenze moda uomo primavera-estate 2018 : il camouflage : Ogni tanto anche nella moda, in continua evoluzione, ci sono dei punti fermi. Uno di questi è rappresentato da un trend che ogni stagione ha la capacità di reinventarsi e non perdere d’intensità: la stampa camouflage. Il mondo militare è ancora una grande fonte d’ispirazione per tantissimi brand moda anche per questa primavera-estate 2018. Il mood mimetico rivive in diversi capi e accessori; dalla stampa più classica a nuovi cromatismi e inedite ...

Tendenze moda primavera estate 2018 : è logo mania : Sembrano assai lontani i tempi in cui il saggio No logo di Naomi Klein, era in vetta alle classifiche in tutto il mondo. In realtà il best seller, una sorta di manifesto dell’antiglobalizzazione e della ribellione contro lo strapotere dei grandi marchi, risale al gennaio 2000; ma in questi 18 anni il mondo è cambiato, eccome. Le mode però, si sa, vanno e vengono. Così, se analizziamo per esempio le sfilate e le collezioni degli ultimi ...

Le scarpe cult della Primavera-Estate 2018 : i must have e le Tendenze : Un paio di chunky sneakers, come quelle delle it girl del momento, che le sfoggiano sempre di più nei loro look streetstyle? Oppure un paio di pumps evergreen, che porteremo per molte stagioni senza che passino (troppo) di moda? Il dilemma quando arriva la nuova stagione è individuare quale paio di scarpe dovrebbe entrare di diritto nella nostra scarpiera, il modello perfetto che incarni il trend ma che sia anche in linea con il nostro ...