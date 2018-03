Teatro | compagnia di Torre del Greco vince il concorso nazionale Carlo Dapporto a Sestri

“Up & Down” - Paolo Ruffini a Teatro insieme a una compagnia di attori con la sindrome di Down : Paolo Ruffini porta a teatro uno show differente: “Up & Down”, spettacolo realizzato insieme a cinque attori con la sindrome di Down e uno autistico. L’attore, reduce dall’esperienza del documentario “Resilienza”, ha specificato subito che fra lui e gli altri attori sul palco non c’è nessuna differenza: “Questo spettacolo porta sul palco emozione, libertà, disabilità, è un one man show sulle abilità e le capacità. In ogni momento ci sarà un ...

La compagnia Mario Perrotta cerca un organizzatore teatrale e un collaboratore all'organizzazione - Teatro e Critica : ...ambiente Mac flessibilità oraria e disponibilità a viaggiare indicare se automuniti Inviare curriculum a amministrazione@MarioPerrotta.it Per vedere i nostri uffici e per info su spettacoli e ...

15 16 marzo - La compagnia Quanta brava gente in '3x2 risate' Teatro Di Cagno - Bari : Attualmente si è formato questo trio, con il quale facciamo sia spettacoli teatrali, che cabarettistici.". teatro Di Cagno – C.so A. De Gasperi 320 – Bari Infoline: 0805027439 - 3487632546 Inizio ...

Teatro Momo - Progetto Scuole 2017/2018 : il 15 marzo va in scena Mignolina della compagnia teatrale La Piccionaia : Gli spettacoli proposti approfondiscono le tematiche del mondo infantile, accompagnando i bambini nel loro percorso di crescita consapevole e di conoscenza del mondo reale, toccando delicatamente ...

A Teatro con la compagnia 'Gli Improbabili' : I Lions Club di Lignano , Codroipo - San Vito al Tagliamento , Concordia Sagittaria , San Michele al Tagliamento , Portogruaro e Motta di Livenza hanno organizzato, per domenica 11 marzo alle 17 al ...

La Compagnia Teatrale Papalagi/AEDO di scena al Teatro Alfieri con "Forte come un giunco" : Lo stesso Freud afferma che l'artista trasforma le sue fantasie in creazione artistica invece che in sintomi, divenendo così il prodotto artistico uno specchio del mondo interno del soggetto. Scrisse ...

SI TORNA A RIDERE CON LA COMPAGNIA DI Teatro "LU VRASCIRE" : ... "Se Seme fette lu sagne de la Crauce e se seme caccite l'ucchie!" Gli spettacoli andranno in scena dal 16 al 25 Febbraio 2018, i biglietti sono acquistabili tutte le sere dalle ore 18:00 alle ore 20:...

La "Compagnia Teatrale Letimbro" torna al Teatro Nuovo di Valleggia : La 'Compagnia Teatrale Letimbro' di Savona Santuario ritorna in scena Sabato 27 Gennaio 2018 alle ore 21,00 al Teatro Nuovo di Valleggia nell'ambito della Rassegna Teatrale 2017-2018 Sarà la prima ...

14 gennaio -La Compagnia Nazionale Raffaele Paganini in LO SCHIACCIANOCI - Teatro APOLLO - Lecce : CON I BIMBI A TEATRO! In contemporanea con gli spettacoli serali, nelle sale interne dei teatri, la Camerata Salentina, in collaborazione con la Scuola Superiore di Musica Harmonium, organizza un ...

Vicenza. La compagnia Teatro del Buratto presenta Becco di rame : C’era una volta un’oca di nome Ottorino: una meravigliosa oca di razza Tolosa di oltre otto chili. In una notte terribile il pollaio fu attaccato da una volpe e Ottorino, tirando fuori tutto il suo coraggio, riuscì a difendere e…Continua a leggere →