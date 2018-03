Tanti auguri papà | ma il mio idolo è qualcun altro

Tanti auguri FIGC - appuntamenti speciali Rai per i 120 anni del calcio azzurro : Giovedi 15 marzo 2018, la Federazione Italiana Giuoco calcio taglia il traguardo dei 120 anni . Per celebrare la ricorrenza, la Rai, storico partner della FIGC e da sempre la televisione della maglia azzurra, dedicherà all’ anni versario una serie di approfondimenti e di spazi informativi nella sua quotidiana programmazione televisiva e radiofonica. Saranno interventi con modalità differenti che porranno l’attenzione del ...

L'Inter compie 110 anni : gli auguri di Milito - Zenga - Mazzola e Tanti altri : Il 9 marzo del 1908 nasceva l'Inter e nei suoi 110 anni di storia il club di Corso Vittorio Emanuele è entrata nell'elite del calcio mondiale grazie ai suoi successi, alla sua storia e al suo prestigio. In questa giornata tanti ex giocatori hanno voluto fare gli auguri alla Beneamata, partendo da uno dei giocatori simbolo dell'Inter di Helenio Herrera, ovvero Sandro Mazzola che ai microfoni del Corriere della Sera ha dichiarato: ...

Azzola (Cgil) : Tanti auguri a nome mio e segreteria generale a Zingaretti : Roma – Azzola : prossimi anni non meno complicati di quelli lasciati alle spalle Roma – Di seguito il comunicato diramato da Michele Azzola , segretario generale ... L'articolo Azzola (Cgil) : tanti auguri a nome mio e segreteria generale a Zingaretti proviene da Roma Daily News.

Juventus - Claudio Marchisio‏ : ' Tanti auguri Bernardeschi' : TORINO - Il 'principino' della Juventus , Claudio Marchisio ‏, sui social non fa mancare di certo i suoi auguri al compagno di squadra Federico Bernardeschi che compie i suoi 24 anni. Entrambi ...

Tanti auguri Lara Croft : l'archeologa più famosa del mondo compie gli anni : Lara Croft è un personaggio che non ha certo bisogno di presentazioni, trattandosi di una delle icone più famose del mondo dei videogiochi, tanto da ricevere una stella nella "Walk of Game" ed un posto speciale nel "Guinness World Record". Stando alla biografia originale della Lara Croft creata da Toby Gard, il ...

Martedì grasso 2018/ Auguri buon Carnevale - tradizioni e frasi : Tanti dolci deliziosi in giro per l'Europa : Martedì grasso 2018 , buon Carnevale : frasi Auguri , tradizioni e anticipo della Quaresima. S. Tommaso Moro, "datemi o Signore il senso del ridicolo". Differenza col giovedì grasso (Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 23:09:00 GMT)

“Tanti auguri - amico mio”. Un messaggio speciale commuove Fabrizio Frizzi. Nel giorno del compleanno - ecco comparire in rete le parole più belle - che hanno colpito i fan e il presentatore : Il periodo sicuramente più difficile dopo tanti anni di carriera, quello che sta vivendo negli ultimi mesi Fabrizio Frizzi. Dal momento in cui è stato colpito da un malore, l’esistenza dell’amato presentatore è cambiata per sempre, con la paura, tanta, che fatica a farsi da parte. Proprio il 5 febbraio fa segnare sul calendario una data importante, quella delle sessanta candeline da spegnere. Un compleanno che sicuramente il ...