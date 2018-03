Tani è il protagonista del nuovo trailer di Ni no Kuni II | Revenant Kingdom

eurogamer

: #Juniores | la Nazionali del @SanMarinoCalcio travolge 6-0 la Sammaurese: protagonista inaspettato #Moretti - di ru… - FSGC_official : #Juniores | la Nazionali del @SanMarinoCalcio travolge 6-0 la Sammaurese: protagonista inaspettato #Moretti - di ru… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) L'uscita di Ni noII:si avvicina sempre di più e Bandai Namco sta preparando i giocatori al lancio del suo gioco pubblicando interessante materiale.Ultimamente Ni noII:lo abbiamo visto in azione in una serie di, ora, grazie alla segnalazione di Gematsu, possiamo scoprire, il personaggio che si presenta come un esploratore e avventuriero che accompagnerà il princpe Evan nel suo viaggio:Che ne pensate?Read more…