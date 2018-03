Taekwondo | Belgian Open 2018 | Italia senza punte ma con tante frecce | quattro podi per

Taekwondo - Belgian Open 2018 : Daniela Rotolo e Cristiana Rizzelli entrambe sul podio nei -67 kg! Terzo posto anche per Roberto Botta e Luigi Traversa : Quattro podi per l’Italia in occasione del Belgian Open 2018, torneo di categoria G1 andato in scena a Lommel. Gli azzurri hanno messo in mostra un ottimo stato di forma in questa fase della stagione, anche se stavolta è mancato l’acuto che ha consentito a Vito Dell’Aquila e a Maristella Smiraglia di far suonare l’inno di Mameli in Egitto. L’Italia si è distinta soprattutto nella categoria -67 kg, dove due donne ...