Sviluppi positivi per Retelit

Sviluppi positivi per Frontier Communications : Vigoroso rialzo per Frontier Communications , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,09%. La tendenza ad una settimana di Frontier Communications è più fiacca ...

Sviluppi positivi per Aeffe : Prepotente rialzo per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che mostra una salita bruciante del 2,38% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il World ...

Sviluppi positivi per EI Towers : Effervescente la società di infrastrutture per le comunicazioni , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,24%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra ...

Sviluppi positivi per Juventus : Vigoroso rialzo per la società opera nel settore del calcio professionistico , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,83%. L'andamento di Juventus nella settimana,...

Sviluppi positivi per Brunello Cucinelli : Prepotente rialzo per il re del cachemire , che mostra una salita bruciante del 2,16% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , ...

Sviluppi positivi per Hera : Seduta decisamente positiva per l' azienda multiservizi , che tratta in rialzo del 2,00%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

Sviluppi positivi per Flowserve : Grande giornata per Flowserve , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,52%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Flowserve mantiene forza relativa ...

Sviluppi positivi per Safilo : Prepotente rialzo per il produttore di occhiali da sole e da vista , che mostra una salita bruciante del 5,19% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in ...

Fyrom : premier Zaev riceve vice direttore Fmi - economia macedone registra Sviluppi positivi : Skopje, 16 feb 14:13 - , Agenzia Nova, - L'economia macedone sta registrando sviluppo positivi: c'è stabilità dal punto di vista fiscale e le riforme sono attuate con un ritmo... , Mas,

Sviluppi positivi per Glencore : Protagonista Glencore , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,69%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Glencore più ...

Sviluppi positivi per Sotheby's : Protagonista la casa d'aste del Regno Unito , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,46%. L'andamento di Sotheby's nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore ...

Sviluppi positivi per Advance Auto Parts Inc Advance Auto Parts Inc W/I : Grande giornata per Advance Auto Parts Inc Advance Auto Parts Inc W/I , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,88%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Sviluppi positivi per Old Mutual : Brillante rialzo per Old Mutual , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,78%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Old Mutual ...

Sviluppi positivi per Diasorin : Prepotente rialzo per l' azienda produttrice di apparati diagnostici , che mostra una salita bruciante del 2,50% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Diasorin ...