Supremacy | la nuova canzone di Roger Waters pro Palestina

Blastingnews

: Roger Waters, si intitola 'Supremacy' la nuova canzone per i palestinesi - BMagazineNews : Roger Waters, si intitola 'Supremacy' la nuova canzone per i palestinesi - lextresabogados : RT RepSpettacoli: Roger Waters, si intitola 'Supremacy' la nuova canzone per i palestinesi - Libellula51 : RT @RepSpettacoli: Roger Waters, si intitola 'Supremacy' la nuova canzone per i palestinesi -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Nel corso di questa settimana, ex componente storico dei Pink Floyd, ha rilasciato il suo ultimo brano registrato insieme al gruppo palestinese Trio Jourban:. Il testo riprende le parole di The Penultimate Speech of The Red Indian to the White Man (il penultimo discorso dei Pellerossa all’uomo bianco) del poeta palestinese Mahmoud Darwish ed è stato registrato in seguito alla decisione del Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, di trasferire l’ambasciata americana in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. La decisione, oltre a scatenare la furente reazione dell'autorità e del popolo palestinese, ha avuto il parere contrario in larga maggioranza dell'Assemblea Generale ONU, considerato che Gerusalemme Est viene considerata capitale dai palestinesi e che, in base alla risoluzione 242 del 1967 delle Nazioni Unite, rientra di fatto nei 'territori occupati' ...