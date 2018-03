Superbike - Round Thailandia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Buriram : Secondo appuntamento con il Mondiale Superbike 2018. In Thailandia, a Buriram, si torna in scena dopo il debutto in Australia. È caccia alla Ducati e a Marco Melandri, mattatori nel primo Round. Prevedibile la reazione della Kawasaki, con Jonathan Rea e Tom Sykes che hanno dovuto arrendersi entrambi al pilota italiano della casa di Borgo Panigale. Atteso spettacolo. Il weekend di Buriram inizierà venerdì 23 marzo con le prime prove libere: la ...

Superbike - Yamaha Finance Australian Round - Gara2 : Rea pensa già alla Thailandia : E' stato un fine settimana insolitamente difficile per il tri-Campione del Mondo dopo gli ottimi riscontri nei test di lunedì e martedì: convalescente dall'influenza che lo ha colpito mercoledì, ha ...

Superbike - Round Australia 2018 – Marco Melandri : “Sono troppo contento. Grazie Ducati : ho vinto per la velocità sul rettilineo” : Marco Melandri ha vinto gara 2 del Round di Australia, prima prova del Mondiale 2018 di Superbike. Un successo arrivato in volata, superando Rea all’ultima curva e imponendosi per appena 21 millesimi. Il ravennate ha così infilato la doppietta sul circuito di Phillip Island e al termine della prova ha dichiarato: “In questa gara eravamo veloci in molti, è stato difficile trovare una strategia d’attacco per gli ultimi giri. Ho dato il ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Marco Melandri in vetta dopo il round di Phillip Island : Marco Melandri inizia nel migliore dei modi la propria stagione nel Mondiale 2018 di Superbike. Il centauro italiano, con due successi in Australia, vola in vetta alla graduatoria iridata a punteggio pieno a precedere il duo della Kawasaki Tom Sykes e Jonathan Rea, tre volte campione del mondo. Classifica Mondiale 2018 Superbike 1. Marco Melandri 50 DUCATI 2. TOM SYKES 33 KAWASAKI 3. JONATHAN REA 31 KAWASAKI 4. XAVI FORES 29 DUCATI 5. ALEX LOWES ...

Superbike - Yamaha Finance Australian Round - Gara1 : vittoria per Marco Melandri : ... è stata una corsa di resistenza: per gran parte dei giri da compiere ha marcato stretto Jonathan Rea , che a sua volta inseguiva Tom Sykes , prima di superare il Campione del Mondo e andare alla ...

Superbike - Round Australia 2018 – Marco Melandri indemoniato! Vinta gara1 - battuto Tom Sykes : Ducati dominante : Marco Melandri ha vinto la gara1 del Round d’Australia che ha aperto il Mondiale Superbike 2018. Sul tracciato di Phillip Island, il pilota italiano è scattato dalla terza posizione in griglia e ha guidato la sua Ducati verso il trionfo con grande autorevolezza, tornando al successo dopo quasi un anno dal sigillo di Misano. Il 35enne ha vinto la sua ventunesima gara in SBK e se il buongiorno si vede dal mattino allora si può davvero ...

Superbike - Round Australia 2018 – Tom Sykes conquista la pole position. Marco Melandri terzo - Rea attardato : Tom Sykes ha conquistato la pole position del GP di Australia, prima prova del Mondiale 2018 di Superbike che si corre sul tracciato di Phillip Island. Il britannico, in sella alla Kawasaki, ha primeggiato con il tempo di 1:30.099. Il Campione del Mondo 2013 ha inflitto 240 millesimi di distacco all’irlandese Eugene Laverty che ha portato in alto la sua Aprilia. Terza posizione per Marco Melandri: il pilota italiano si è difeso con la sua ...

Superbike - Round Australia 2018 : Lorenzo Savadori chiude al comando la prima giorna di prove libere poi Camier e Laverty - quinto Rea davanti a Melandri : Il Mondiale Superbike 2018 ha ufficialmente preso il via con le prime tre sessioni di prove libere in vista del Gran Premio di Australia. Il più veloce del venerdì di Phillip Island è stato il nostro Lorenzo Savadori (Aprilia) che ha saputo segnare il miglior tempo nella FP2 in 1:30.407 (dopo che nella prima sessione, bagnata, aveva chiuso in 1:44.698 e nella FP3 aveva segnato 1:31.982). Alle sue spalle, nella classifica combinata, troviamo il ...

Superbike - Round Australia 2018 : tutti gli orari del fine settimana. Il programma e come vedere le gare in tv : Dopo la lunga sosta invernale è tempo di Superbike! Torna, infatti, il Mondiale delle derivate di serie edizione numero 31, con il consueto esordio dall’altra parte del mondo con il Gran Premio di Australia a Phillip Island. Il tracciato Australiano, sul quale si sono appena disputati gli ultimi due giorni di test pre-stagionali, segnerà l’avvio di una stagione che si annuncia quanto mai interessante, con un nuovo regolamento che cercherà di ...