Sul mercato italiano cozze spagnole contaminate da Escherichia Coli

Le 4 migliori biciclette elettriche pieghevoli Sul mercato : Negli ultimi tre anni il fenomeno delle ebike è esploso (+ 120% tra il 2015 e il 2016, per un totale di 124mila unità) e si vedono sempre più spesso in versione pieghevole. Facile vedere manager, studenti, giovani imprenditori e creativi scendere dalla metropolitana o dal bus, inforcare quelle due ruote che si chiudono diventando un pacchetto e andare verso casa o al lavoro. Eh sì perché a differenza della bicicletta a ruote alte, queste piccole ...

Male Astaldi Sul mercato azionario : A picco il general contractor , che presenta un pessimo -2,67%. La tendenza ad una settimana di Astaldi è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità ...

Pesante Sul mercato Banca Ifis : Affonda sul mercato l' Istituto con sede a Venezia , che soffre con un calo del 2,59%. Lo scenario su base settimanale di Banca Ifis rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal ...

Google Blocca gli annunci Sulle Crypto ed il mercato Crolla : Google ha annunciato il blocco totale degli annunci sulle criptovalute a partire da Giugno 2018. Il mercato Crolla in questi giorni anche fino al 50%. Gli annunci di Google non conterranno più pubblicità sulle Criptovalute da Giugno 2018 Anche Google vuole dare un blocco alle criptovalute e sembrebbe che a partire da Giugno 2018 non […]

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - rottura Kalinic-Milan : due club Sull’attaccante : Il Milan è in campo per la gara di campionato contro il Chievo ma a tenere banco è anche il mercato per la prossima stagione. In particolar modo rottura tra il club rossonero e Kalinic, l’attaccante non è stato convocato contro la squadra di Maran per scarso impegno in allenamento, per questo motivo al termine della stagione dovrebbe materializzarsi l’addio. Il croato può essere un pezzo pregiato in estate, in particolar modo Torino ...

Calciomercato Inter - il difensore Skriniar si sbilancia Sul futuro : Calciomercato Inter, importanti dichiarazioni di Skriniar. “I tifosi hanno paura di un mio addio? Possono stare tranquilli, io sono contento qui”, così il difensore nerazzurro Milan Skriniar, Intervistato da Premium Sport in vista della partita contro la Sampdoria a Genova. “Quella con la Sampdoria per me e’ una partita speciale. E’ sempre cosi’ quando giochi contro la tua ex squadra: sappiamo che in casa loro ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - occhi Sul centrocampista Donsah : Calciomercato Genoa – Il Genoa è al lavoro per preparare la prossima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Ballardini spera di chiudere nel minor tempo possibile i giochi per la salvezza. Nel frattempo si pensa alla prossima stagione, il Calciomercato è ancora lontano ma si prova ad anticipare i tempi. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel mirino è finito il centrocampista Donsah, seguito con grande interesse dal ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - occhi Sul Papu Gomez : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria sta disputando una stagione importante, la squadra di Giampaolo in lotta per l’Europa League, prossime gare fondamentali per raggiungere l’obiettivo. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa, movimento in attacco, si cerca una spalla di Duvan Zapata. Un obiettivo è sicuramente Eder ma secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel ...

Caduta vertiginosa di GKN Sul mercato : A picco GKN , che presenta un pessimo -2,24%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di GKN rispetto all'indice, evidenziando la concreta ...

Male Chesapeake Energy Sul mercato azionario : Aggressivo ribasso per Chesapeake Energy , che passa di mano in perdita del 2,88%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

I dieci smartphone Android più potenti Sul mercato : Huawei asfalta Samsung : Una delle domande ricorrenti in Rete si concentra sugli smartphone Android più potenti tra quelli disponibili sul mercato. Il contributo mensile più interessante del mese ci arriva direttamente da AnTuTu, fonte affidabilissima che in queste ore ci dice quali sono stati i valori registrati per il mese di febbraio, a pochi giorni di distanza dal nostro contributo più generico incentrato sui modelli più veloci (compresi gli iPhone). Cerchiamo ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - sorpasso Sull’Inter per Asamoah : Calciomercato Napoli – Il Napoli continua il duello con la Juventus per lo scudetto, la squadra di Maurizio Sarri ha dovuto fare i conti con il sorpasso ma il campionato può regalare ancora grosse sorprese. Nel frattempo si pensa anche al mercato della prossima stagione, Perinetti conferma l’Esclusiva di CalcioWeb sull’interesse azzurro per il portiere Perin ed anche la difesa potrebbe subire cambiamenti. Nelle ultime ore ...

Male Cimarex Energy Sul mercato azionario : Aggressivo avvitamento per Cimarex Energy , che tratta in perdita del 2,42% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Cimarex Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla ...

Calciomercato Juventus - sorprendente colpo di scena Sul futuro di Allegri? Video : Non si fermano le indiscrezioni sulla possibile partenza di Massimiliano Allegri, sicuramente uno dei tecnici più vincenti nella storia della #Juventus. Le mosse di Allegri non sono passate inosservate in Inghilterra; contro il Tottenham, infatti, l'allenatore toscano ha adottato una strategia perfetta e ha inserito gli uomini giusti al momento giusto. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, su Allegri è fortissimo l'interesse ...