Suicidio alla stazione di Fasano | proseguono gli accertamenti

Nuovo omicidio-Suicidio nel Torinese : anziano malato spara alla madre di 101 anni e si uccide : Delitto, questa mattina (domenica 11 marzo) alle 8,30 in via Vajont, a Rivoli. Un uomo di 77 anni - Ezio Panataro - ha ucciso con un colpo di pistola la madre di 101 anni, Ernestina Malandrini, poi si è ammazzato con la stessa arma. Prima di compiere il tragico gesto ha telefonato al 112, annunciando le proprie intenzioni. I militari si sono precip...

TORINO - SPARA ALLA MOGLIE E SI UCCIDE/ Omicidio-Suicidio : l'uomo era un ex partigiano : TORINO, UCCIDE la MOGLIE e si SPARA: di Omicidio-suicidio commesso da un uomo di 90 anni. Ignoti i motivi del gesto ma non si esclude possa essere legato ALLA malattia della donna.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 00:25:00 GMT)

Torino - spara alla moglie e si uccide/ Ultime notizie - omicidio-Suicidio : due colpi esplosi - nessun biglietto : Torino, uccide la moglie e si spara: di omicidio-suicidio commesso da un uomo di 90 anni. Ignoti i motivi del gesto ma non si esclude possa essere legato alla malattia della donna.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:09:00 GMT)

TORINO - SPARA ALLA MOGLIE E SI UCCIDE/ Ultime notizie - omicidio-Suicidio : da donna soffriva di Alzheimer : TORINO, UCCIDE la MOGLIE e si SPARA: di omicidio-suicidio commesso da un uomo di 90 anni. Ignoti i motivi del gesto ma non si esclude possa essere legato ALLA malattia della donna.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 16:10:00 GMT)

Omicidio Suicidio a Torino : spara alla moglie e poi si uccide : Omicidio suicidio a Torino: spara alla moglie e poi si uccide I corpi di una coppia di anziani sono stati ritrovati nel salone di una casa del quartiere di Borgo Vittoria. Ancora nessuna ipotesi sul movente Parole chiave: Torino ...

Spara alla moglie e si uccide : omicidio-Suicidio tra due anziani a Torino : Sono stati trovati seduti su due poltrone, l'uno accanto all'altra, i corpi dei anziani coniugi rinvenuti nel salotto della loro abitazione alla periferia del capoluogo piemontese. Secondo i primi accertamenti compiuti dagli investigatori nell'abitazione della coppia si tratterebbe di omicidio-suicidio.Lui, 90 anni ed elettricista in pensione, avrebbe prima Sparato alla moglie, un ex commerciante 88enne, poi si sarebbe ucciso con ...

Spara alla moglie e si toglie la vita : omicidio-Suicidio a Torino - i cadaveri trovati su due poltrone : Dramma a Torino, in una casa nel quartiere di Borgo Vittoria, in via Coppino: un tragico caso, l'ennesimo, di omicidio-suicidio. Un anziano ha Sparato alla moglie e si è poi tolto la vita...

Spara alla moglie e si uccide : omicidio-Suicidio tra due anziani a Torino : Omicidio suicidio a Torino . Una coppia di anziani - lui novantenne e la moglie di 88 anni - è stata trovata cadavere in via Michele Coppino 122 , dove i coniugi abitavano....

Vittorio Feltri : 'Dopo il voto siamo alla resa dei tonti. Vi racconto il Suicidio di Matteo Renzi' : A spoglio in corso non è il caso di anticipare Mattarella che avrà tempo per decidere a chi affidare l'incarico di costituire il nuovo governo. La sua scelta comunque sarà limitata a due nomi: Di Maio ...

Taglia le vene alla moglie malata e tenta il Suicidio : Cesena, 3 mar. (AdnKronos) - Tragedia sfiorata a Cesena, dove questa mattina un uomo ha reciso le vene della moglie di 76 anni, affetta da una patologia progressiva, per poi tentare il suicidio. A trovarli la badante della coppia, verso le 8, quando è arrivata presso l’abitazione e ha trovato i due

Taglia le vene alla moglie malata e tenta il Suicidio : Tragedia sfiorata a Cesena, dove questa mattina un uomo ha reciso le vene della moglie di 76 anni, affetta da una patologia progressiva, per poi tentare il suicidio. A trovarli la badante della coppia,...

Taglia le vene alla moglie malata e tenta il Suicidio : Cesena, 3 mar. (AdnKronos) – Tragedia sfiorata a Cesena, dove questa mattina un uomo ha reciso le vene della moglie di 76 anni, affetta da una patologia progressiva, per poi tentare il suicidio. A trovarli la badante della coppia, verso le 8, quando è arrivata presso l’abitazione e ha trovato i due in una pozza di sangue. Sul luogo sono intervenuti il 118 e la polizia. I due coniugi sono stati trasferiti all’ospedale Maurizio ...

Jackie Kennedy pensò al Suicidio dopo Dallas : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Zurigo : omicidio-Suicidio a due passi dalla stazione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...