Studentesse Usa cuociono la pasta senz’acqua | bruciano la casa

Firenze - cucinano pasta senz’acqua : Studentesse Usa danno fuoco alla cucina : Inconsueto incidente domestico per tre studentesse americane a Firenze. Hanno messo a cuocere la pasta in una pentola senz’acqua, provocando un principio d’incendio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. L’episodio, accaduto ieri pomeriggio in un appartamento di via Pellicceria nel centro di Firenze, ha interessato tre studentesse ventenni. Le fiamme, spente sul nascere dai pompieri, hanno danneggiato alcuni ...

Firenze - Studentesse Usa cucinano un piatto di pasta senza acqua : scoppia un incendio : Per cucinare un piatto di pasta tre ventenni hanno dato fuoco alla cucina. È accaduto in un appartamento nel centro storico a Firenze. “Credevamo si cucinasse così”, si sono giustificate.Continua a leggere

Stupro delle Studentesse a Firenze - indagini finite. I carabinieri accusati di violenza sessuale : Sono terminate le indagini a carico di Paolo Costa e Marco Camuffo, i due carabinieri di Firenze accusati di aver violentato due studentesse americane.Continua a leggere

Cuneo - insegnante delle scuole medie accusato di avere avuto rapporti sessuali con Studentesse minorenni : Un altro insegnante indagato per abusi su steudentesse. Questa volta si tratta di un allenatore sportivo che avrebbe iniziato relazioni sentimentali con le adolescenti che sarebbero poi sfociate in atti sessuali. È questa l’accusa a cui dovrà rispondere l’uomo, 33 anni, per il quale il tribunale di Cuneo ha disposto il divieto di dimora nel territorio della provincia di Cuneo insieme al divieto di avvicinamento entro il 300 metri dai ...

Bari - avances all'Università : altre due Studentesse accusano professore di Giurisprudenza : Continuano le indagini su Fabrizio Volpe, nonostante 3 richieste di archiviazione. La madre di una studentessa: "Ripercussioni psicologiche". Indagato per...

L'interrogatorio shock delle due Studentesse americane che hanno accusato di stupro due carabinieri : «Alla sua amica hanno sequestrato tutti i vestiti compresi slip e salva slip, voglio capire se lei ha nascosto qualche indumento alla polizia». Questa una delle domande shock poste dagli avvocati ...

Stupro Firenze - le domande degli avvocati alle Studentesse Usa sotto interrogatorio : “Aveva la biancheria intima?” : “Lei indossava solo i pantaloni quella sera? Aveva la biancheria intima? Si ricorda di aver cercato su internet il nome di un anticoncezionale quella mattina? È la prima volta che è stata violentata in vita sua?”. Queste sono solo alcune delle 250 domande rivolte dagli avvocati alle due studentesse americane di 20 e 21 anni che nel settembre scorso, a Firenze, hanno accusato di Stupro due carabinieri. Le giovani hanno fatto ritorno ...

Firenze - l'interrogatorio shock delle due Studentesse americane che hanno accusato di stupro due carabinieri : "Lei indossava gli slip?". Questa è una delle domande degli avvocati della difesa a cui hanno dovuto rispondere le due studentesse americane che hanno accusato due carabinieri di averle stuprate a Firenze. Dodici ore di interrogatorio in cui non si risparmia nulla alle ragazze. E che dà un ritratto di un paese, sottolinea il giudice, rimasto indietro di 50 anni. Il contenuto dell'interrogatorio è riportato da un articolo del ...

Il consigliere di Stato Francesco Bellomo - accusato di molestie da diverse Studentesse - è stato destituito : L’adunanza generale del Consiglio di stato ha votato quasi all’unanimità la destituzione del consigliere Francesco Bellomo, il magistrato accusato di molestie da diverse studentesse che frequentavano i suoi corsi di formazione privata. Per diventare definitiva la decisione ha bisogno di The post Il consigliere di stato Francesco Bellomo, accusato di molestie da diverse studentesse, è stato destituito appeared first on Il Post.