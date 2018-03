Strumenti musicali | sì al bonus studenti anche per il 2018

Fisco - riconfermato il bonus per l'acquisto di Strumenti musicali : Teleborsa, - Esteso anche al 2018 il bonus stradivari , ossia l'agevolazione per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo da parte degli studenti iscritti a specifici corsi musicali . Con il ...

Bonus Stradivari per l'acquisto di Strumenti musicali : come funziona : Il Bonus Stradivari, ossia l'agevolazione per l'acquisto di uno strumento musicale è stato esteso anche al 2018. Il provvedimento, che riguarda gli...