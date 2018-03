Strage di Latina | Antonietta conosceva da tempo la doppia vita del marito

Strage di Latina - il procuratore smentisce "Chi l'ha visto?" : ?Le bambine sono morte subito? : Dal procuratore capo del Tribunale di Latina Andrea De Gasperis arriva la smentita alla tesi sostenuta dalla trasmissione "Chi l'ha visto?" in merito alla Strage di Cisterna. Il...

Strage di Latina - il procuratore smentisce "Chi l'ha visto?" : le bambine sono morte subito : Dal procuratore capo del Tribunale di Latina Andrea De Gasperis arriva la smentita alla tesi sostenuta dalla trasmissione "Chi l'ha visto?" in merito alla Strage di Cisterna. Il...

Strage Latina - procuratore smentisce Chi l ha visto 'Nessuno strumento per rilevare persone vive' : Alessia e Martina sono state uccise subito dal papà Luigi Capasso, al momento dell'intervento dei carabinieri a Cisterna nessuna delle due bambine era ancora in vita e i reparti speciali dell'Arma non ...

Strage di Latina. "Le bimbe sono morte subito". Il procuratore risponde all'ipotesi di "Chi l'ha visto?" : "Tutto quello che si doveva fare è stato fatto. L'intervento dei carabinieri è stato tempestivo e professionale". Arriva dalla Procura di Latina, per voce del procuratore capo Andrea De Gasperis, la risposta alle ipotesi formulate sulla Strage avvenuta a Cisterna nel corso della trasmissione "Chi l'ha visto" andata in onda mercoledì.Nella trasmissione si faceva riferimento all'esistenza di apparecchiature in dotazione alle ...

La Strage di Latina : il caso Antonietta Gargiulo : Prosegue la rassegna dei più importanti fatti di cronaca riassunti da Quarto Grado Files , la nuova video-rubrica legata al programma televisivo condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero . Questa clip è dedicata alla recente tragedia di ...

Strage Cisterna di Latina/ Le bambine potevano essere salvate? (Quarto Grado) : Strage di Cisterna di Latina: continuano le indagini sull'omicidio-suicidio di Luigi Capasso. Antonietta Gargiulo "doveva" sopravvivere? Il caso a Quarto Grado. (Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 12:17:00 GMT)

Quarto Grado - anticipazioni 16 marzo : la Strage di Cisterna di Latina in prima piano : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Quarto Grado: anticipazioni puntata di oggi 16 marzo "Ho paura, non voglio vederlo" ...

I dubbi sulla Strage di Latina : 'Le bimbe forse erano ancora vive - dovevano intervenire prima' : Era ancora viva Alessia, una delle due figlie dell'appuntato Luigi Capasso, mentre andava avanti la trattativa durata fino al suo suicidio? Poteva essere salvata intervenendo prima? Sono le domande ...

I dubbi sulla Strage di Latina : «Le bimbe forse erano ancora vive - dovevano intervenire prima» : Era ancora viva Alessia, una delle due figlie dell'appuntato Luigi Capasso, mentre andava avanti la trattativa durata fino al suo suicidio? Poteva essere salvata intervenendo prima? Sono le...

Chi l'ha visto - anticipazioni 14 marzo 2018 : Alessandro Neri e la Strage di Cisterna di Latina - info streaming : CHI l'ha visto, DIRETTA streaming E REPLICA " In riferimento alla visione in streaming della nuova puntata di Chi l'ha visto di stasera, ricordiamo che su Rai.Tv sarà possibile vedere la 'diretta' ...

Antonietta Gargiulo - Strage Cisterna di Latina/ La terapeuta - "Non si deve recriminare nulla" (Chi l'ha visto) : Antonietta Gargiulo è fuori pericolo, ma dovrà iniziare un lungo percorso di riabilitazione psicofisica. Gli approfondimenti sul caso di Cisterna di Latina a Chi l'ha visto. (Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 12:52:00 GMT)

Chi l'ha visto? la morte di Alessandro Neri e la Strage di Cisterna di Latina : anticipazioni 14 marzo : Il programma può essere seguito anche in diretta streaming da smartphone, tablet e pc su raiplay.it/dirette/rai3 e on demand sempre su RaiPlay . Chi l'ha visto? anticipazioni mercoledì 14 marzo ...

Strage Latina - Antonietta trasferita in chirurgia : "Sta meglio". Assistita da familiari e psicologi : Antonietta Gargiulo, la 39enne ferita a Cisterna di Latina dal marito, il carabiniere Luigi Capasso, che ha poi ucciso le due figlie Alessia e Martina, di 8 e 14 anni, e si è suicidato,...

Strage di Latina - Antonietta Gargiulo è uscita dalla prognosi riservata : migliora ed è seguita dagli psicologi : E' uscita dalla prognosi riservata all'ospedale San Camillo di Roma Antonietta Gargiulo, la 39enne ferita a Cisterna di Latina dal marito, il carabiniere Luigi Capasso, che ha poi ucciso le due figlie e si è suicidato. Lo ha reso noto il programma di Rai Tre 'Chi l'ha visto?' nella puntata di stamani.I sanitari hanno dato il nulla osta per il trasferimento della donna dalla terapia intensiva al reparto di chirurgia generale. Gargiulo ...