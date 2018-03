Storie Maledette | Roberta Bruzzone | “Il racconto di Franca Leosini non somiglia a quello

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 marzo 2018) Apprezzamento quasi unanime sui social per il programma, non condiviso però da. “Ma lacosa si è letta prima di fare queste interviste? Siccome questa storia la conosco particolarmente bene, ho gli strumenti per dire che purtroppo ilreso non asreale”. La criminologa non ha affatto gradito le due puntate della trasmissione condotta da, dedicate al processo che ha condannato Sabrina Misseri e Cosima Serrano, entrambe intervistate nel corso della trasmissione, all’ergastolo per aver ucciso l’allora 15enne Sarah Scazzi. “Ho visto entrambe le puntate dedicate alla vicenda e avendo studiato approfonditamente gli atti e le tre sentenze di condanna, avendo fatto parte dell’inchiesta e avendo partecipato al processo come testimone dell’accusa devo dirle che nelle carte ho letto proprio ...