Stop obbligo certificato medico sport bimbi 0-6 anni

Certificato medico sport - Stop all'obbligo per i bambini da zero a sei anni : Eliminato l'obbligo del Certificato medico per la pratica dell'attività sportiva in età prescolare.D'ora in poi i bambini da zero a sei anni potranno dunque liberamente praticare un'attività fisica organizzata senza bisogno di documentazione medica, salvo in casi specifici segnalati dal pediatra di famiglia. Lo prevede un decreto firmato dai ministri della Salute, Beatrice Lorenzin, e dello sport Luca Lotti.