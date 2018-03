optimaitalia

: Steven Tyler in Italia nel 2018 con Loving Mary Band: biglietti in prevendita per Roma… - all_music_it : Steven Tyler in Italia nel 2018 con Loving Mary Band: biglietti in prevendita per Roma… - TriesteSocial : RT @rockonitalia: STEVEN TYLER + The Loving Mary: la voce degli Aerosmith a Luglio in concerto a Trieste, Barolo (Cuneo) e Roma @Aerosmith… - VirnaBalanzin : RT @DiscoverTrieste: Ecco il 3° concerto dell'estate di #Trieste nel segno del rock! \m/ Il 18 luglio 2018 in piazza Unità d'Italia arriva… -

(Di lunedì 19 marzo 2018)innelper tre concerti in programma nel mese di luglio.innelsi esibirà dal vivo a Trieste, in Piazza Unità d', a Barolo in occasione del Collisioni Festival (Arena Concerti), e alSummer Fest presso la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica.Ad annunciare i tre eventi è Live Nation, organizzato degli spettacoli diinnelinnel, le date:18 luglio · Live in Trieste, Piazza Unità d'24 luglio · Barolo, Collisioni Festival (Arena Concerti)27 luglio ·Summer Fest, Cavea dell'Auditorium PDMSpecial guest dei tre concertini saranno The Sisterhood, mentre sul palco conci saranno i.Iper i tre concerti diinnelsaranno disponibili indalle 10:00 di mercoledì 21 marzo ...