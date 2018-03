Steven Tyler il 27 luglio al Roma Summer Fest

Steven Tyler sarà in concerto in Italia a luglio : Questa notizia è la certezza che anche il lunedì mattina ha le sue gioie. via GIPHY Steven Tyler – storica voce dei grandissimi Aerosmith – ha annunciato tre concerti in Italia in programma a luglio 2018. A fargli compagnia ci saranno i Loving Mary Band. Apri l’agenda e segnati questi appuntamenti! 18 luglio – Live in Trieste, Piazza Unità d’ Italia 24 luglio – Barolo, Collisioni Festival (Arena Concerti) 27 ...

Steven Tyler in concerto nelle terre del Barolo : Il tour partirà a giugno e toccherà le principali città del mondo, facendo tappa fra le altre a New York, Madrid e Londra. Con lui sul palco la band di Nashville The Loving Mary e, in tutte le date ...

Steven Tyler in Italia nel 2018 con Loving Mary Band : biglietti in prevendita per Roma - Barolo e Trieste : Steven Tyler in Italia nel 2018 per tre concerti in programma nel mese di luglio. Steven Tyler in Italia nel 2018 si esibirà dal vivo a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, a Barolo in occasione del Collisioni Festival (Arena Concerti), e al Roma Summer Fest presso la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Ad annunciare i tre eventi è Live Nation, organizzato degli spettacoli di Steven Tyler in Italia nel 2018. Steven Tyler in Italia nel ...