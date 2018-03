Stephen Hawking nel suo ultimo studio prima di morire ha predetto la fine del mondo

universo7p

: Emozione a Cambridge: omaggio da brividi a Stephen Hawking - giusmo1 : Emozione a Cambridge: omaggio da brividi a Stephen Hawking - RaiNews : È morto Stephen #Hawking. Addio a un'icona della scienza che ha cambiato la nostra idea dell'Universo ?… - repubblica : Morto l'astrofisico Stephen Hawking, il celebre astrofisico che studiò le origini dell'universo -

(Di lunedì 19 marzo 2018) La morte diha lasciato un gran vuoto nel modo della fisica, ma ha anche lasciato molte domande dai suoi studi. Il fisico, matematico e astrofisico britannico fra i più autorevoli e conosciuti fisici teorici al, noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri due settimanedella morte ha presentato un documento di ricerca che prevede ladele spiega come gli scienziati potrebbero rilevare le prove di un altro universo. Secondo il Sunday Times,l’lavoro dimette in discussione un problema che aveva crucciato il professore per 35 anni. Nella sua teoria senza confini, ideata con James Hartle nel 1983, la coppia descrisse come la Terra fu lanciata all’esistenza durante il Big Bang. Ma la teoria prevedeva anche un multiverso, il che significa che il fenomeno era ...