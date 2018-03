Stefano De Martino a Emigratis con Pio e Amedeo | la fine con Belen e la frecciatina a

Emigratis 3 - Pio e Amedeo/ Diretta : l'incontro con Stefano De Martino (Prima puntata) : Pio e Amedeo debuttano in prima serata su Italia 1 con la terza stagione del loro programma “Emigratis”. Primo appuntamento questa sera, lunedì 19 marzo, alle 21.25.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 22:32:00 GMT)

Lite Francesca Cipriani vs Stefano De Martino/ Isola dei Famosi 2018 - la prova va male e lei sbotta : Francesca Cipriani infuriata, litiga con Stefano De Martino a causa della nuova prova del migliore all'Isola dei Famosi 2018. "Non è giusto, volevo almeno provare"(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 22:21:00 GMT)

Isola dei Famosi - Francesca Cipriani sbotta contro Stefano De Martino : All' Isola dei Famosi la fame inizia a farsi sentire sempre più insistentemente e basta veramente poco per far scattare i nervi ai naufraghi. Così durante la prova del migliore della settimana, ...

“Avete notato anche voi?”. Stefano vs Stefano : Bettarini non si trattiene e il commento su De Martino è velenosissimo. L’ex inviato - scalzato proprio dal ballerino - non ci è andato leggero : Stefano De Martino all’Isola dei Famosi ha preso il ruolo che rivestiva lo scorso anno Stefano Bettarini. Attraverso il settimanale Spy, il magazine diretto da Alfonso Signorini, l’ex marito di Simona Ventura, che bene non ha preso la decisione della produzione di rinnovargli il contratto per la nuova edizione, è tornato a parlare del ballerino di Amici di Maria De Filippi e del suo ruolo di inviato in Honduras. Il giudizio di ...

“È stato difficile per lui…’’. Isola dei famosi - ‘lei’ contro Stefano De Martino. L’ex marito di Belen è finito nel mirino della famosa showgirl che non lo ha risparmiato. E lo accusa… : Non c’è pace per la tredicesima edizione de L’Isola dei famosi. Dopo il canna-gate, le polemiche, i pettegolezzi, la sfuriata di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger (è successo durante l’ultima puntata) che ha quasi rischiato di far sospendere il programma, arrivano nuove critiche. Ce n’è per tutti: per Alessia Marcuzzi in primis. Ma anche per Stefano De Martino e per Daniele Bossari. A esprimere il suo parere, in un’intervista sul settimanale ...

“Mi manca” : Isola dei Famosi - Stefano De Martino non si nasconde più. Inevitabile - dopo 2 mesi di reality - lasciarsi andare : il messaggio dell’inviato è forte e chiaro : All’Isola dei Famosi l’attenzione resta alta sul canna-gate e sulle alleanze e strategie dei pochi naufraghi rimasti in gioco, ma anche Stefano De Martino, uno dei re del gossip nostrano, è un ‘sorvegliato speciale’. Nel ruolo di inviato in Honduras, è il parere generale, non se la cava male, nonostante il suo predecessore, Stefano Bettarini, abbia qualcosa da ridire in proposito. È spiritoso il ballerino lanciato ...

Stefano De Martino racconta la sua isola dei famosi : Stefano De Martino in esclusiva per il settimanale “Chi, il suo Honduras”, dietro le quinte del reality di Canale 5. “Quando tornerò a casa, avrò nello zaino nuove storie da raccontare a mio figlio. Storie di gente povera, ma felice e ospitale. E di un paradiso incontaminato”. Così l’inviato racconta in un articolo mostrando delle foto inedite. Ecco come De Martino trascorre la sua giornata quando è libero degli impegni di ...

Stefano De Martino/ Dietro le quinte dell'Isola dei Famosi 2018 : vi svelo cosa ho scoperto! : Stefano De Martino racconta in esclusiva al settimanale Chi la sua Isola dei Famosi 2018 mostrando delle foto mozzafiato e l'incontro con le persone del posto.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 22:28:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - nomination scontro Marcuzzi-Henger/ Stefano De Martino e quella nostalgia di casa... : Isola dei Famosi 2018, pagelle ottava puntata: fra i migliori Alessia Mancini e Nino Formicola, ma da apprezzare è il contributo di Francesca Cipriani, che...(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 21:43:00 GMT)