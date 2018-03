Squash | Ramy Ashour si impone nella Grasshopper Cup 2018

oasport

(Di lunedì 19 marzo 2018) Zurigo ha ospitato laCup, tradizionale tappa svizzera del World Tour di. Accreditato della testa di serie numero sette, il trentenneha sorpreso tutti andando ad imporsi per la prima volta nel torneo elvetico, dopo aver sconfitto i due grandi favoriti della vigilia. In semifinale, infatti, l'egiziano ha superato il numero uno del tabellone e vincitore della passata edizione, il francese Grégory Gaultier, con un netto 3-0 (11-6, 11-8, 11-8), confermando poi l'ottimo stato di forma in finale, dove ha battuto il connazionale Mohamed El Shorbagy, numero due del seeding e campione mondiale in carica, con un altro secco 3-0 (11-8, 11-9, 11-6). L'iridato El Shorbagy aveva in precedenza battuto in semifinale l'inglese Nick Matthew in tre set (11-9, 11-8, 11-8).