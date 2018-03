Sport | niente certificato per i bimbi sotto 6 anni

Giudice Sportivo : per Dzeko e Fazio niente Torino - Alex Sandro e Lichtsteiner fuori con l'Udinese : In attesa della definizione delle date dei recuperi delle gare di Serie A e Serie B rinviate domenica per la tragedia che ha visto protagonista il capitano della Fiorentina Davide Astori, il Giudice ...

Giudice Sportivo - sei squalificati : niente prova tv per Chiellini : Nessuna prova televisiva nei confronti di Giorgio Chiellini. La Procura della FIGC infatti non ha richiesto l'utilizzo della prova tv per il difensore della Juventus dopo lo scontro con Andrea Belotti ...

Lara Gut : Non ho niente da perdere ma so quanto conta un podio olimpico - Altri Sport : Si vive un po' di più il fatto che ci sono diversi Sport'. Sulla sua prima gara si dice tranquilla: 'È sempre un buon segno quando comincio ad avere in giro degli ematomi, perché significa che inizio ...

Niente Olimpiadi su Sky - salta l'accordo con EuroSport. Via libera a Rai e Mediaset Premium : Restano dunque valide tutte le altre modalità di fruizione dei giochi: Mediaset Premium per chi è abbonato, Eurosport Player per lo streaming , 5 giorni di prova e abbonamento mensile a 7,99 euro, , ...

Olimpiadi : salta accordo con EuroSport - niente gare su Sky : Milano, 8 feb. , askanews, Sky non trasmetterà le Olimpiadi Invernali di Pyongchang. In merito alle indiscrezioni di stampa odierne, Eurosport in una nota conferma che i canali Eurosport 1 e Eurosport ...

Olimpiadi Invernali 2018 : niente Giochi su Sky. Accordo saltato - EuroSport sarà visibile solo su Premium : Olimpiadi Invernali 2018 Dopo il clamoroso epilogo dei diritti tv della Serie A, assegnati a Mediapro per i prossimi tre anni, arriva un’altra grana per Sky. E’ definitivamente saltato l’Accordo con Eurosport per trasmettere le Olimpiadi Invernali in programma dal 9 al 25 febbraio 2018 nella contea di PyeongChang, in Corea del Sud. Nonostante le trattative fino a questa notte, Sky e Discovery non hanno raggiunto un Accordo ...

PyeongChang 2018 - niente Olimpiadi Invernali su Sky : arriva la conferma di EuroSport : Olimpiadi Invernali Sky, confermata anche da Eurosport la notizia secondo la quale Sky non trasmetterà gli eventi live di PyeongChang 2018. L'articolo PyeongChang 2018, niente Olimpiadi Invernali su Sky: arriva la conferma di Eurosport è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Patrick Cutrone - niente squalifica per il gol di braccio alla Lazio. Il giudice Sportivo : 'Non c'era volontarietà' : Il milanista Patrick Cutrone 'graziato' dal giudice sportivo. Nessun provvedimento disciplinare nei confronti dell'attaccante autore di un gol di braccio contro la Lazio nel 2-1 di San Siro. Il ...

MILAN - CUTRONE : NIENTE SQUALIFICA/ Video - il giudice Sportivo lo grazia : ''Tocco involontario'' : MILAN, CUTRONE: NIENTE SQUALIFICA. Video, il giudice sportivo grazia l'attaccante rossonero che aveva segnato con un braccio contro la Lazio. Il gesto viene considerato involontario.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 16:54:00 GMT)

Giudice Sportivo : Cutrone - niente squalifica per il gol di mano. Gesto non volontario : Il Giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, vista la prova tv, ha deciso "di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Patrick Cutrone Milan, ". La Procura ...

Il giudice Sportivo scagiona il milanista Cutrone : niente squalifica : Il Milan può gioire. L'attaccante rossonero Patrick Cutrone, che in nella gara casalinga con la Lazio ha segnato colpendo la palla con il gomito, non sarà squalificato. Lo ha reso noto il giudice sportivo, che ha deciso "di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore".Nel comunicato si legge che il giudice, "ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (mail ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Il medagliere di Sport Illustrated : Italia con 4 ori. Trionfi di Wierer - Moioli - Pellegrino. Niente top ten nel medagliere : Sport Illustrated ha presentato le proprie previsioni sul medagliere delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, in programma dal 9 al 25 febbraio. La celebre testata statunitense, considerata la Bibbia dello Sport a cinque cerchi in termini di “medal table prediction”, ha individuato la Norvegia come vincitrice subito davanti alla Germania e al Canada (26 podi per gli scandinavi ma con più ori, ben 35 medaglie per i teutonici e ...

Big Mac e niente Sport - Donald è l'americano medio : Donald Trump rappresenta l'americano medio. Anzi, lo 'incarna' . Il check up a cui si è sottoposto il presidente degli Stati Uniti ha dato risultati eccellenti, come ha spiegato il dottor Ronny ...