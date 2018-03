Sport Invernali | un anno di trionfi per l’Italia! Vinte ben sette Coppe del Mondo

LIVE Sport Invernali - DIRETTA domenica 18 marzo : l'Italia vince la Coppa del Mondo nello snowboardcross a squadre! Trionfo nel PSL : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Sport Invernali , domenica 18 marzo, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara per gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.30. ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA domenica 18 marzo : l’Italia vince la Coppa del Mondo nello snowboardcross a squadre! Trionfo nel PSL : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (domenica 18 marzo). Sarà la giornata conclusiva per molte discipline: si concludono le Coppe del Mondo di sci alpino e di sci di fondo, ultimi atti anche per la combinata nordica. Spazio anche al biathlon con la staffetta maschile e l’inseguimento femminile a Oslo, chiusura anche per lo snowboard con la prova a squadre. L’italia è affamata e vuole altri podi: occhio al ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA domenica 18 marzo : cancellate le gare di sci alpino : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Sport Invernali , domenica 18 marzo, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara per gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.30. ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA domenica 18 marzo : l'Italia non è mai sazia! E' caccia ad altri trionfi! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Sport Invernali , domenica 18 marzo, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara per gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.30. ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA domenica 18 marzo : l’Italia non è mai sazia! E’ caccia ad altri trionfi! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (domenica 18 marzo). Sarà la giornata conclusiva per molte discipline: si concludono le Coppe del Mondo di sci alpino e di sci di fondo, ultimi atti anche per la combinata nordica. Spazio anche al biathlon con la staffetta maschile e l’inseguimento femminile a Oslo, chiusura anche per lo snowboardcross con la prova a squadre. L’italia è affamata e vuole altri podi: occhio ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 17 marzo : SNOWBOARD AZZURRO!!! Moioli e Fischnaller trionfano nell'ultima gara della stagione!!! De ... : ... Svizzera, vorrà chiudere in bellezza una stagione strepitosa caratterizzata dalla vittoria dell'oro olimpico a PyeongChang e della Coppa del Mondo. Ambizioni italiane anche nelle gara maschile e lo ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 17 marzo : Fischnaller trionfa nel PSL!!! Michela Moioli per chiudere in bellezza - Italia da podio nelle staffette di biathlon : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata dedicata alle specialità degli Sporti Invernali. Il nostro racconto avrà inizio da Are (Svezia), dove sono previste due gare valide per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino: si partirà con lo slalom gigante maschile e seguirà lo slalom speciale femminile. I due dominatori Marcel Hirscher e Mikaela Shiffrin sono pronti a mettere il loro sigillo mentre gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 17 marzo : Michela Moioli per chiudere in bellezza - Italia da podio nelle staffette di biathlon. Finale certa per l’Italia nel PSL maschile di snowboard : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata dedicata alle specialità degli Sporti Invernali. Il nostro racconto avrà inizio da Are (Svezia), dove sono previste due gare valide per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino: si partirà con lo slalom gigante maschile e seguirà lo slalom speciale femminile. I due dominatori Marcel Hirscher e Mikaela Shiffrin sono pronti a mettere il loro sigillo mentre gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 17 marzo : Michela Moioli per chiudere in bellezza - Italia da podio nelle staffette di biathlon e nel PSL di ... : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata dedicata alle specialità degli Sporti Invernali. Il nostro racconto avrà inizio da Are , Svezia, , dove sono previste due gare valide per ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 17 marzo : Michela Moioli per chiudere in bellezza - Italia da podio nelle staffette di biathlon e nel PSL di snowboard : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata dedicata alle specialità degli Sporti Invernali. Il nostro racconto avrà inizio da Are (Svezia), dove sono previste due gare valide per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino: si partirà con lo slalom gigante maschile e seguirà lo slalom speciale femminile. I due dominatori Marcel Hirscher e Mikaela Shiffrin sono pronti a mettere il loro sigillo mentre gli azzurri cercheranno di ...

Sport Invernali - tutti gli eventi della settimana 12-18 marzo : programma - orari e tv : La stagione degli Sport Invernali sta volgendo al termine. La settimana del 12-18 marzo sarà la penultima di gare tra neve e ghiaccio. Riflettori puntati sulle Finali dello sci alpino (ad Are), dello sci di fondo (a Falun) e dello snowboard (a Winterberg e Veysonnaz). Salto con gli sci, combinata nordica, biathlon proseguono la propria avventura tra Norvegia e Svezia. Lo sci freestyle andrà in scena all’Ape di Siusi. Spazio anche ai ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA domenica 11 marzo : PERATHONER E VISINTIN : TRIONFO ALL’ULTIMO RESPIRO! Attesa per il biathlon - gli azzurri deludono in SuperG : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare degli Sport Invernali in programma oggi (domenica 11 marzo). Riflettori puntati sul SuperG maschile di Kvitfjell dove l’Italia cercherà il colpaccio con Dominik Paris e Christof Innerhofer, da non perdere anche i team event di snowboardcross a Mosca. Prevista anche la 30km di sci di fondo a Oslo e il biathlon con le mass start a Kontiolathi dove l’Italia proverà a essere ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA domenica 11 marzo : PERATHONER E VISINTIN : TRIONFO ALL’ULTIMO RESPIRO! Italia d’assalto in SuperG : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare degli Sport Invernali in programma oggi (domenica 11 marzo). Riflettori puntati sul SuperG maschile di Kvitfjell dove l’Italia cercherà il colpaccio con Dominik Paris e Christof Innerhofer, da non perdere anche i team event di snowboardcross a Mosca. Prevista anche la 30km di sci di fondo a Oslo e il biathlon con le mass start a Kontiolathi dove l’Italia proverà a essere ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA domenica 11 marzo : Italia d’assalto in SuperG e nello snowboardcross : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare degli Sport Invernali in programma oggi (domenica 11 marzo). Riflettori puntati sul SuperG maschile di Kvitfjell dove l’Italia cercherà il colpaccio con Dominik Paris e Christof Innerhofer, da non perdere anche i team event di snowboardcross a Mosca. Prevista anche la 30km di sci di fondo a Oslo e il biathlon con le mass start a Kontiolathi dove l’Italia proverà a essere ...