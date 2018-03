Spiazzata | esterrefatta e umanamente amareggiata Bonino contro Magi per la

huffingtonpost

(Di lunedì 19 marzo 2018) Da Emmaa Marco Cappato, da Mario Staderini a Bruno Tabacci, i volti che hanno dato vita al partito +Europa si schieranola mossa del segretario dei Radicali Riccardo, che venerdì ha espresso la volontà di candidarsi alla segreteria Pd. "Sono. E soprattutto sono dispiaciuta per gli 850mila italiani che hanno votato", è lo sfogo di, riportato dal Corriere della Sera.ha poi fatto una parziale retromarcia, congelando la "candidatura" fino al prossimo comitato. Non abbastanza per placare le preoccupazioni di chi teme per il futuro di +Europa.vorrebbe rilanciare il progetto, anche in vista delle elezioni europee. "Dal Pd che ci andiamo a fare? Se non interveniamo a giugno +Europa scade, come lo yogurt", aggiunge, citata sempre dal Corriere. Cappato chiede le dimissioni die ...