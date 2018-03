Spia | Mosca | Londra mostri le prove o chieda scusa

Ex Spia - condanna Ue : responsabile Mosca : 12.41 "L'uso di armi chimiche da parte di chiunque, in qualsiasi circostanza, è inaccettabile e costituisce una minaccia alla sicurezza di noi tutti". Così il documento dei ministri degli Esteri Ue sull'attacco di Salisbury contro l'ex spia Kgb Skripal in Gb. L'Unione condanna l'attacco, ritiene "altamente probabile" che sia opera di Mosca, esprimendo "piena solidarietà al Regno Unito". E si dice "scioccata dall'uso offensivo di qualsiasi ...

Spia russa avvelenata - Ue con Londra : 'Mosca dia subito risposte' - : I ministri degli Esteri Ue, sull'avvelenamento di Serghiei Skripal e della figlia, avvertono: "Uso armi chimiche minaccia la sicurezza dei 28". Il Cremlino: Gb dovrà fornire prove per accuse o ...

Ex Spia avvelenata - Mosca risponde a Londra : espulsi 23 diplomatici britannici : Nuovi sviluppi sulla vicenda della ex spia russa avvelenata con la figlia nel Regno Unito, che ha determinato tensioni fra Occidente e Mosca. La Russia espelle 23 diplomatici britannici. La decisione è stata notificata all’ambasciatore del Regno Unito Laurie Bristow. ...

Ex Spia russa avvelenata - Mosca espelle 23 diplomatici britannici - : La Russia ha adottato una misura speculare a quella annunciata dalla Gb dopo l' avvelenamento di Serghei Skripal e di sua figlia Yulia a Salisbury . Chiuso inoltre il British Council perché "...

Ex Spia avvelenata - Mosca risponde a Londra : espulsi dalla Russia 23 diplomatici britannici : Nuovi sviluppi sulla vicenda della ex spia russa avvelenata con la figlia nel Regno Unito, che ha determinato tensioni fra Occidente e Mosca. La Russia espelle 23 diplomatici britannici. La decisione è stata notificata all'ambasciatore del Regno Unito Laurie Bristow.

Spia russa - Mosca convoca ambasciatore Gb : L'ambasciatore britannico è stato convocato al ministero degli Esteri russo. Lo riporta la Tass. L'ambasciatore britannico a Mosca, Laurie Bristow, "sarà convocato al ministero degli Esteri della ...

Spia russa - il gas nervino era nel profumo della figlia Boris Johnson : ordine di Putin Mosca : accuse imperdonabili : La sostanza chimica che ha avvelenato Sergej Skripal e la figlia Yulia era stata piazzata nella valigia della donna e trasportata inconsapevolmente a Salisbury

Ex Spia russa - Mosca indaga sull'avvelenamento della figlia. Londra : Glushkov è stato ucciso : Aperta in Russia un'inchiesta anche sulla morte dell'ex socio dell'oligarca anti-Putin Boris Berezovski. E continua ad infiammarsi lo scontro tra Londra e Mosca sul caso Skripal. Il ministro degli Esteri Johnson: probabile che l'ordine sia partito da Putin. La reazione del Cremlino: "Imperdonabile"

Ex Spia russa avvelanata - “il gas nervino era nella valigia di sua figlia arrivata da Mosca”. Cremlino : “Pronte ritorsioni” : Il gas nervino Novichok con il quale sono stati avvelenati l’ex spia russa Sergei Skripal e sua figlia è arrivato a Salisbury assieme alla ragazza. Sarebbe quindi stato inserito nella sua valigia prima della partenza da Mosca verso il Regno Unito. È questa la conclusione alla quale sono giunti gli investigatori, secondo il Telegraph, che cita fonti di intelligence di alto livello. Escludendo quindi, come ipotizzato in un primo momento, che ...