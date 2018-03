Spazio | Battiston ASI | a Matera si lavora sulle telecomunicazioni del futuro

Battiston (ASI) : “La sfida è di uno Spazio in cui privato e pubblico lavorino assieme” : “ spazio e cielo sono sempre stati presenti nella cultura e nella storia dell’arte. Oggi, però, parliamo di futuro. spazio è infatti sinonimo di ricerca, ma anche di economia. E il campo del progresso coinvolge fisica, chimica, tecnologia, informazione, storia, biotecnologia”. Queste le parole del Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston durante il suo intervento in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2017-2018 ...

Spazio - Battiston (ASI) : arrivare oltre il Sistema Solare? Sì - dobbiamo riuscirci : Alla possibilità che l’uomo possa arrivare oltre il Sistema solare il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana ha risposto: “Sì, perché no? dobbiamo riuscire a farlo“. Era una delle tante domande cui Roberto Battiston ha risposto incontrando oltre 200 studenti oggi a Roma, in occasione della proiezione, al cinema Farnese, del docufilm “Expedition” con l’astronauta Paolo Nespoli e il ministro Valeria ...

Spazio - Battiston : 'Affittare la Iss? Libererà fondi per Marte' : Con opportunità che possono riguardare la scienza, la tecnologia, il turismo spaziale e la produzione di materiali speciali. Non si tratta più di comprare un servizio, ma di vendere la possibilità di ...

Spazio - Battiston (Asi) : “L’Italia è la sesta potenza del mondo” : “L’Italia è la sesta potenza spaziale nel mondo, il terzo contributore dell’Agenzia Spaziale Europea e vanta una filiera completa dell’attività spaziale che parte dai lanciatori, come il Vega realizzato proprio in Italia, e arriva ai più sofisticati satelliti realizzati in programmi nazionali e internazionali”. Lo ha detto Roberto Battiston, presidente dell’Agenzia spaziale italiana al convegno ...