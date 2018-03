SoulCalibur 6 | Geralt di Rivia e Mitsurugi saranno i protagonisti della box art

eurogamer

(Di lunedì 19 marzo 2018) Bandai Namco ha rivelato la settimana scorsa cheoffamosa serie The Witcher arriverà inVI come nuovo combattente ospite. In seguito, Bandai Namco ha anche svelato la box art del gioco sulla quale, a quanto pare, il lottatore ospite avrà il suo spazio.Come riporta Dualshockers, la box art perVI è apparsa di recente sui siti di vendita al dettaglio e, appunto, contieneaccanto al veterano di. Chiaramente, Bandai Namco sta cercando di capitalizzare la popolarità di The Witcher e l'inclusione del personaggio nel gioco, che non è una cattiva strategia per attirare nuovi arrivati ​​nella serie.Anche se potrebbe sembrare strano per alcuni vederecosì prominente sulla copertina diVI, non è una novità per la saga. I personaggi ospiti hanno conquistato la copertina dei giochida ...