“Sono nate tre coppie” Ballando con le stelle | esplode la passione tra i ballerini

caffeinamagazine

: Sono made in Italy le prime verdure coltivabili su Marte - sole24ore : Sono made in Italy le prime verdure coltivabili su Marte - elisa24102 : RT @velocevolo: Ci sono persone che mi porto dentro come boccioli e che lascio sbocciare #DiarioDiEttyH/11 #VentagliDiParole ??Fiori di pe… - vicevongola : @EG_Cattani Neanche a me. Non ci si deve mettere in queste situazioni, ci sono state guerre nate per molto meno di… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Oltre il ballo c’è di più. Almeno così raccontano i beninformati. Eh sì perché pare proprio che dietro le quinte dicon le, la trasmissione diretta da Milly Carlucci in onda sabato sera su Rai 1, stia succedendo qualcosa. Tra tre coppie in particolare che, tra l’altro, pare siano anche quelle con maggior credito da parte del pubblico. Nella giornata che ha visto l’eliminazione del tenebroso Don Diamont il loro feeling particolare non è passato inosservato. Parliamo di Alessandro Morra e la sua maestra Sara Di Vaira, della bellissima modella romena Cristina Ich e del ballerino Stefano Favilla, del selvaggio Giaro Giarratana e dell’insegnante Lucrezia Lando. Occhi dolci. Fusione di passi e corpi figlio di un’unione che pare vada ben oltre il gioco. Sempre ad ascoltare le voci di corridoio, Giaro e Lucrezia non perdono occasione per vedersi fuori dal programma. Lei ...