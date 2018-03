Soldi in cambio di patenti ecco i nomi dei 16 indagati

Bolzano - Soldi - buoni carburante e riparazioni auto in cambio di appalti : dirigente ospedale ai domiciliari : C’è il video con lo scambio della mazzetta, ma anche i lavori di ristrutturazione, tinteggiatura, pulizia e falegnameria nelle sue proprietà, oltre ai buoni carburante e ad altri favori personali. Sono i primi punti fermi dell’inchiesta per corruzione negli appalti per i lavori all’ospedale di Bolzano condotta dalla Procura del capoluogo altoatesino e che ha portato agli arresti domiciliari per il direttore reggente pro tempore (dal dicembre ...

M5s - il deputato De Rosa licenziò il collaboratore e gli chiese pure dei Soldi. Poi lo ha risarcito in cambio del silenzio : Mentre i 5 Stelle contestavano il Jobs Act che non porta lavoro ma lo toglie, lui lo dimostrava concretamente licenziando il proprio assistente parlamentare su due piedi. Sono passati due anni da allora e il grillino Massimo De Rosa, che apostrofò le colleghe Pd dicendo “siete qui perché brave solo a fare i pompini”, oggi è capolista per le elezioni regionali in Lombardia. La diatriba tra lui e lo storico assistente Enrico Vulpiani era scomparsa ...

“Arafat scagionò B. in cambio di Soldi” : L’Espresso pubblica i diari del leader Olp : Silvio Berlusconi avrebbe pagato Yasser Arafat affinché testimoniasse in suo favore in tribunale. Lo scrive L’Espresso, pubblicando in esclusiva i diari segreti del leader dell’Olp e poi presidente dell’Autorità nazionale palestinese: 19 volumi scritti in arabo tra il 1985 e il 2004 che “raccontano intese politiche, azioni di guerra e affari che fino adesso erano rimasti oscuri” e che riguardano anche l’Italia, si legge ...

Paola Catanzaro/ Da veggente a showgirl - Sveva Cardinale arrestata per truffa : “guarigioni in cambio di Soldi” : Paola Catanzaro, ex veggente poi diventata showgirl transgender col nome di Sveva Cardinale è finita in carcere per truffa: prometteva guarigioni in cambio di soldi.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 17:51:00 GMT)

Taranto - niente multe in cambio di Soldi : 6 agenti ai domiciliari : Taranto, niente multe in cambio di soldi: 6 agenti ai domiciliari Ad eseguire i provvedimenti cautelari sono stati la squadra mobile e la polizia giudiziaria della stradale Continua a leggere L'articolo Taranto, niente multe in cambio di soldi: 6 agenti ai domiciliari sembra essere il primo su NewsGo.