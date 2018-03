Siviglia | Montella | ' Champions? Sogno la Roma in finale La Juventus'

Siviglia ai quarti di Champions - Montella si toglie qualche sassolino : 'lezione al Milan? No - ma...' : Dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League con il Siviglia, Vincenzo Montella ha mandato un messaggio non troppo velato al Milan LaPresse/AFP L'esonero a fine novembre il punto più ...

Champions League - il trionfo di Montella : umilia Mourinho - il Siviglia elimina il Manchester United : Clamoroso all'Old Trafford: Vincenzo Montella guida il Siviglia all'impresa, vince 2-1 ed elimina il Manchester United di Josè Mourinho dalla Champions League . Una delle più grandi sorprese della ...

Sorteggio Champions League - le possibili avversarie di Juventus e Roma ai quarti di finale. Real Madrid da evitare - tutti vogliono il Siviglia di Montella : La Juventus e la Roma si sono qualificate ai quarti di finale della Champions League 2018 ed il calcio italiano può esserne felice: da 11 anni non capitava di avere due rappresentanti tra le migliori otto d’Europa. I bianconeri hanno ottenuto il pass grazie alla stupenda vittoria ottenuta a Wembley contro il Tottenham con le reti della coppia H-D (Higuain-Dybala). I Campioni d’Italia ora aspettano di conoscere l’avversario che dovranno ...

Sorteggio Champions League - le possibili avversarie di Juventus e Roma ai quarti di finale. Real Madrid da evitare - tutti vogliono il Siviglia di Montella : La Juventus e la Roma si sono qualificate ai quarti di finale della Champions League 2018 ed il calcio italiano può esserne felice: da 11 anni non capitava di avere due rappresentanti tra le migliori otto d’Europa. I bianconeri hanno ottenuto il pass grazie alla stupenda vittoria ottenuta di Wembley contro il Tottenham con le reti della coppia H-D (Higuain-Dybala). I Campioni d’Italia ora aspettano di conoscere l’avversario che dovranno ...

Impresa Siviglia : è ai quarti Montella - che lezione a Mou : Impresa storica del Siviglia di Vincenzo Montella, che vince 2 a 1 ad Old Trafford eliminando così il Manchester United. Una grandissima partita quella degli spagnoli, che dietro soffrono poco, mentre ...

Manchester United-Siviglia 1-2 : doppio Ben Yedder porta Montella ai quarti : Sorpresa all'Old Trafford, dove il Siviglia di Vincenzo Montella si è imposto 2-1 sul Manchester United guadagnando un insperato accesso ai quarti di finale di Champions League. Dopo lo 0-0 dell'...

Champions - Man United-Siviglia 1-2 : Ben Yedder manda Montella ai quarti : Vincenzo Montella batte José Mourinho. A inizio stagione sarebbe stato impossibile, ora suona semplicemente strano. Ma chiariamo subito, il 2-1 con cui il Siviglia sbanca Old Trafford e si guadagna i ...

Champions League - Manchester United-Siviglia 1-2 : Montella ai quarti : , In collaborazione con Italpress , Manchester United-Siviglia, cronaca e tabellino Tags: Manchester United-Siviglia Tutte le notizie di Champions League

DIRETTA / Manchester United Siviglia(risultato lfinal 0-2)streaming video e tv : Montella sbanca l'Old Trafford : DIRETTA Manchester United-Siviglia: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma all'Old Trafford.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 22:32:00 GMT)

LIVE Manchester United-Siviglia - Champions League in DIRETTA : 0-0. Montella cerca l’impresa all’Old Trafford contro Mourinho. Le formazioni ufficiali : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ROMA-SHAKHTAR CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI ROMA-SHAKHTAR Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League di calcio tra Manchester United e Siviglia. All’Old Trafford la truppa del tecnico portoghese José Mourinho incrocia la compagine guidata dal nostro Vincenzo Montella. Si riparte dallo 0-0 maturato all’andata ...

LIVE Manchester United-Siviglia - Champions League in DIRETTA : Montella cerca l’impresa all’Old Trafford contro Mourinho : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ROMA-SHAKHTAR CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI ROMA-SHAKHTAR Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League di calcio tra Manchester United e Siviglia. All’Old Trafford la truppa del tecnico portoghese José Mourinho incrocia la compagine guidata dal nostro Vincenzo Montella. Si riparte dallo 0-0 maturato all’andata ...

Siviglia - Montella : "Hanno deciso due episodi. Difficile adesso approdare in Champions" : "C'è moltissima delusione. Abbiamo fatto una buona partita ma alla fine hanno deciso due episodi sfortunati". Sconsolato Vincenzo Montella nel post gara di Siviglia-Valencia perso dall'allenatore ...

Liga - Montella battuto 2-0 dal Valencia di Zaza : Siviglia k.o. : Nel duello per il quarto posto che vale la Champions il Valencia ha vinto 2-0 a Siviglia chiudendo il discorso: aveva 8 punti di vantaggio e ora sono 11. La squadra di Montella piuttosto deve ...

'Milan - il Siviglia di Montella vuole André Silva' : MADRID - Il Siviglia cerca un attaccante per la prossima stagione e, dopo Muriel , potrebbe tornare a pescare in Italia. Gli andalusi stanno valutando se riscattare o meno Sandro Ramirez, arrivato in ...