Sit in davanti al Comune contro la nuova Ztl | Per il commercio sarebbe una condanna

“Tu non sei mia madre!”. C’è posta per te. Rabbia e dolore in studio. Bugie - liti e accuse durissime in famiglia davanti a Maria. Una Situazione che nessun genitore vorrebbe mai vivere : Dopo Belen, che insieme al fidanzato Andrea Iannone, cha tenuto banco ad inizio puntata, C’è posta per te è tornata alle storie che l’hanno resa famosa. Tra le storie più toccanti della serata c’è stata quella di mamma Giovanna che da due anni non parla con il figlio Nunzio e la nuora Giusy. Una rapporto freddo, anzi, glaciale. L’ultima volta in cui si erano parlati eranovolate parole pesanti: “Tu non sei mia madre – ...

Vittime amianto - Sit-in davanti stabilimento Priolo : Obiettivo della manifestazione è stato quello di sensibilizzare le istituzioni sulla problematica della presenza di amianto nell'impianto

Priolo Gargallo - ex lavoratori esposti all'amianto : martedì Sit-in davanti la ditta Si.Te.Co : «E' fondamentale che la politica si attivi per le bonifiche e per trasformare questa nostra Sicilia in un grande cantiere. Infatti, con la Legge Regionale che ero riuscito a far approvare, la ...

“La Situazione è grave…”. La rivelazione di Francesco Monte a Mattino 5. Il caso droga all’Isola dei Famosi non si ferma e davanti a Federica Panicucci vengono dette proprio queste parole : “È finita malissimo” : La questione delle canne all’Isola dei Famosi continua a tenere banco. In molti pensavano che le acque si sarebbero chetate e che l’impiccio avrebbe visto la fine, lieta si sperava. Ma invece pare proprio che il velo d’amarezza che si è abbattuto sul reality non abbia fine. Tra Francesco Monte ed Eva Henger è ancora guerra. Entrambi sono ormai ex concorrenti, ma le loro voci continuiamo a sentirle forti e chiare. In ogni ...

Serie A/ PerplesSità Var - Spalletti preferisce la moviola. Juve travolgente - ma davanti resta il Napoli : Serie A, il punto sulla 23^ giornata del campionato: ALFREDO MARIOTTI analizza i temi principali del turno. Goleada Juventus, continua la corsa con il Napoli. Frenate le due milanesi(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 07:00:00 GMT)

venerdì 2 febbraio Sit-in Fnsi davanti a Montecitorio : Roma, 31 gen. , askanews, venerdì 2 febbraio, dalle 10 alle 11, i rappresentanti dei giornalisti italiani si ritroveranno in piazza a Roma, davanti a Palazzo Montecitorio, per esprimere vicinanza e ...

Sit - in di M5s e Fava davanti l'Ars per un no alle discariche di Agira e Scicli : Tra le mozioni inserite anche una denominata "Misure a sostegno dell'economia circolare e della valorizzazione dei materiali post-consumo", primo firmatario Giampiero Trizzino, che impegna il governo ...

Ostia - Spada a giudizio per l’aggressione ai cronisti di Nemo : Sit-in di solidarietà dei giornalisti davanti al tribunale : Si è tenuto questa mattina il presidio promosso da Articolo21 e Rete NoBavaglio, al quale hanno aderito Fnsi e Ordine nazionale dei giornalisti per esprimere solidarietà a Daniele Piervincenzi e Edoardo Anselmi, il giornalista e l’operatore vittime di un’aggressione da parte di un membro del clan Spada ad Ostia. Il sit-in si è svolto davanti al tribunale di Roma in concomitanza con l’udienza di rinvio a giudizio di Roberto ...

Diplomati magistrali in Sit in di protesta davanti a tutti gli USR : I Diplomati magistrali continuano lo stato di agitazione. Avevamo già dato evidenza in questo altro contributo di come fosse necessario sensibilizzare l’opinione pubblica sulla loro condizione. Urge far comprendere ai genitori che sono in 50 mila a rischiare il licenziamento, con conseguente pregiudizio del percorso scolastico dei figli. In redazione giunge un comunicato a firma […] L'articolo Diplomati magistrali in sit in di ...

Castelfrigo - gli operai licenziati in Sit-in da 3 mesi davanti ai cancelli. E l’azienda ha reintegrato i 52 che non hanno scioperato : hanno denunciato condizioni di lavoro al limite, chiedendo di essere remunerati adeguatamente per le mansioni che svolgevano. Poi, quando si sono visti recapitare una lettera di licenziamento, hanno fatto picchetti e persino uno sciopero della fame per chiedere di essere reintegrati. Ma alla fine, dei 127 lavoratori licenziati dalla Castelfrigo, azienda leader nella lavorazione delle carni suine, soltanto quelli che non hanno scioperato hanno ...