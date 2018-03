Siria | Ong | almeno 10 uccisi in raid su Ghuta e Yarmuk

Siria - Ong : raid aerei sulla Ghouta - uccisi 30 civili : E' di 30 civili uccisi nelle ultime ore il bilancio, non verificabile in maniera indipendente, di raid aerei russi e governativi Siriani sulla Ghouta, a est di Damasco. Lo riferisce l'Osservatorio ...

Siria ancora raid su Ghouta - Ong : 100 morti : Siria ancora raid su Ghouta, Ong: 100 morti Unicef lancia l’allarme: “Famiglie in fuga ma l’assedio prosegue” Continua a leggere L'articolo Siria ancora raid su Ghouta, Ong: 100 morti proviene da NewsGo.

Siria - Ong : raid Ghouta - uccisi 62 civili : 11.49 Altri 62 civili, di cui 8 minorenni tra bambini e adolescenti,sono stati uccisi in bombardamenti governativi sull'enclave ribelle della Ghouta orientale,in Siria. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus). Con l'offensiva di terra avviata negli ultimi giorni l'esercito di Damasco e le milizie sue alleate, Siriane e straniere, hanno riconquistato già il 50% del territorio della regione. Sarebbero 900 i civili ...

Siria - ong : 'Almeno 44 civili uccisi negli ultimi raid sulla Ghouta' : E' di almeno 44 civili uccisi il bilancio dei raid aerei e di artiglieria governativi Siriani sulla Ghouta, l'area assediata a est di Damasco e raggiunta nelle ultime ore dagli aiuti umanitari attesi ...

Siria - ong : 14 morti in bombardamenti su Ghuta nella notte : ?Salgono così ad almeno 709, sempre secondo un bilancio dell'Ondus, i civili uccisi in attacchi Siriani e dei loro alleati russi a partire da una escalation nei bombardamenti cominciata il 18 febbraio scorso in un vista di un'offensiva di terra, che è cominciata negli ultimi giorni

Siria - operatori ONG e ONU abusavano di donne in cambio degli aiuti : Un nuovo scandalo di abusi sessuali sta interessando il mondo delle ONG e dell'attivismo umanitario. A soli pochi giorni dai casi che hanno riguardato 'Oxfam' e 'Medici Senza Frontiere', recentemente sono venuti alla luce dei casi che hanno visto come protagonisti diversi esponenti di associazioni umanitarie impegnate in Siria. Tra queste associazioni vi sono anche alcune agenzie legate all'ONU e, stando a un'inchiesta condotta dalla Bbc, sono ...

Siria - Ong e ONU nella bufera : "Molestie e ricatti alle donne Siriane. Staff dava il cibo in cambio di sesso" : Si tratta dell'ennesimo scandalo che travolge il mondo dorato delle Ong , da tanti ritenuto 'al di sopra di ogni sospetto'. Qualche giorno fa un grosso scandalo ha colpito Oxfam e Plan International, ...

Siria - Ong senza vergogna "Sesso in cambio di cibo" : Per sopravvivere le donne Siriane, in fuga dalla guerra, sono costrette a fare sesso in cambio di viveri o generi di prima necessità. Aiuti delle Nazioni Unite e delle Ong distribuiti dai referenti '...