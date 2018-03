Siria | i turchi entrano ad Afrin | i curdi | ' Ci sono anche jihadisti'

Turchia - Erdogan : cacceremo i curdi dal resto di Siria e Iraq - ora puntiamo su Kobane : Dopo la conquista della città di Afrin , la Turchia è pronta ad agire militarmente per cacciare i curdi dal resto del nord della Siria e dal nord dell'Iraq . Lo ha annunciato il presidente turco, ...

Siria - curdi : libereremo Afrin da turchi : 15.40 "Combatteremo per la liberazione di Afrin", la città Siriana occupata dai militari turchi nell'ambito dell'offensiva lanciata a gennaio da Ankara "Ramoscello d'ulivo". Lo promettono i curdo-Siriani. "La guerra contro l'occupazione turca entra in una nuova fase- assicura un alto funzionario curdo-Siriano parlando dalla città- d'ora in avanti si passerà dallo scontro diretto alla guerriglia: colpire e scappare", precisando che le forze ...

Siria : i turchi occupano Afrin - popolazione in fuga : Afrin sta per cadere. Se non è già caduta. La bandiera turca ora sventola sugli edifici pubblici della capitale del cantone della Siria nord-occidentale controllato da tre anni dai curdo Siriani.

Siria - la Turchia annuncia la presa di Afrin. I curdi smentiscono : In questi giorni, sta facendo il giro del mondo la foto del bambino che dorme in una valigia, trasportato da un uomo, mentre lascia proprio la Ghuta: un'immagine simbolo di un paese a pezzi, da pochi ...

Siria - turchi entrano ad Afrin : centinaia di migliaia di civili in fuga : Il presidente Erdogan ha annunciato trionfante la presa della città da parte del cosiddetto Esercito di liberazione Siriano appoggiato dai turchi. Più di 200mila civili hanno lasciato la città fino ad oggi amministrata dai curdi per sfuggire ai violenti combattimenti.Continua a leggere

Siria - turchi pronti a entrare ad Afrin : 150.000 civili in fuga sotto le bombe|Le immagini : La città curda è ormai circondata dalle truppe di Ankara, resta aperto un solo corridoio umanitario. Assad invece continua coni raid aerei su Ghouta, la città dei suoi oppositori

Siria : incontro tra Turchia - Russia - Iran : 15.54 I negoziati tra Turchia, Russia e Iran sulla Siria riprenderanno il 4 aprile a Ankara.I Paesi che si sono fatti garanti della de-escalation pensano a un comitato per una nuova Costituzione della Siria ed a un appello per un dialogo tra Russia e Usa.Nel complicato scacchiere Siriano i curdi sono sotto attacco dei turchi ad Afrin dove i raid aerei hanno ucciso 18 civili. Nell'enclave ribelle di Ghouta raid Siriani con 42 vittime. Oggi ...

Siria : Ong - raid turchi su Afrin - almeno 18 civili uccisi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria - Afrin sotto assedio da lunedì. Mezzaluna rossa : “La Turchia ha bombardato anche l’ospedale” : “Non c’è la volontà” da parte della comunità internazionale “di fermare lo sterminio nella Ghouta orientale”, nel Rif di Damasco, assediata da 5 anni e dove da settimane si assiste a una incessante campagna militare che ha già fatto migliaia di morti e feriti. Lo ha dichiarato il presidente ad interim della Coalizione nazionale delle forze della rivoluzione e dell’opposizione Siriana, Abdul Rahman Mustafa. Intanto ...