Siria | Damasco condanna l' occupazione di Afrin

Siria senza tregua - Damasco verso Ghouta : 21.45 "La Russia non ha intenzione di tollerare all'infinito i bombardamenti dei miliziani da Ghouta Est". Così il presidente russo Putin. Intanto la seconda tregua umanitaria dalle 9 alle 13 con cadenza quotidiana ordinata da Putin non ha effetto e le forze di Damasco ora avanzano verso l'enclave ribelle. Per l'Osservatorio sui diritti umani i combattimenti proseguono anche con attacchi aerei, mentre fonti di Mosca riferiscono che sono i ...

Siria - Onu : 'Da NordCorea aiuti a Damasco per le armi chimiche' : La Corea del Nord ha spedito forniture al governo Siriano che potevano essere usate per la produzione di armi chimiche. Lo affermano alcuni esperti dell'Onu, che hanno indagato sul rispetto delle ...

Siria - il regime bombarda sobborghi di Damasco controllati dai ribelli. “350mila civili intrappolati - 57 bambini uccisi” : Almeno 250 persone, tra cui 57 bambini e adolescenti, sono morte nei bombardamenti del regime Siriano sull’enclave ribelle del Ghouta orientale, vicino Damasco. Lo ha confermato alla Bbc il coordinatore umanitario regionale delle Nazioni Unite Panos Moumtzis, dopo tre giorni di attacchi delle forze governative sui sobborghi orientali della capitale. Secondo Amnesty International, più di 350.000 civili sono intrappolati all’interno ...

Afrin - nell’enclave Siriana venti di guerra tra Damasco e Ankara : Non ha ascoltato le ragioni della Casa Bianca né l’invito al dialogo con Damasco espresso dal Cremlino, tantomeno si è fatto intimorire dalla discesa in campo delle truppe fedeli al regime siriano. Il presidente turco Erdogan va dritto per la sua strada: la conquista di Afrin, il cantone della Siria settentrionale controllato dalle milizie curdo-siriane...

Siria - l'artiglieria di Damasco martella il Ghouta : oltre 100 morti - la peggiore strage dal 2015 : Tra le vittime figurano almeno 20 bambini. Centinaia di persone sono state inoltre ferite nei bombardamenti dell'artiglieria e dell'aviazione, all'indomani del rafforzamento delle posizioni del regime intorno all'enclave sotto assedio che lascia presagire un'offensiva di terra

Perché Damasco e Ankara sono in rotta di collisione nel caos Siria : Il regime Siriano avrebbe concluso un accordo militare con le milizie curdo-Siriane, in teoria forze dell’opposizione al regime che controllano oltre un terzo del Paese. Se davvero le milizie fedeli al regime Siriano dovessero affluire nel cantone di Afrin per sostenere le milizie curde, la guerra civile Siriana rischia di aprire un altro fronte capace di far entrare in collisione Turchia e Siria ...

Tensione alle stelle tra Teheran - Tel Aviv e Damasco : nuovo raid israeliano in Siria : Tensione alle stelle tra Siria, Iran e Israele. L'abbattimento da parte di Tel Aviv di un drone iraniano, partito dalla Siria, ha scatenato infatti una vera e propria giornata di guerra sulle alture ...

Siria : media - nuovi raid Israele vicino Damasco

Siria : «Mostruoso attacco Usa - intervenga l'Onu». I ribelli accusano Damasco : «Civili bombardati» : Il governo Siriano ha condannato con forza «la mostruosa aggressione» compiuta nella notte dalla Coalizione internazionale a guida americana e ha chiesto l'intervento dell'Onu. Lo...

In Siria i Jet governativi bombardano la periferia est di Damasco Video : In questo periodo non sembra arrestarsi affatto la scia di sangue e violenza che sta sconvolgendo e distruggendo la Siria [Video] da diversi anni. Secondo l’osservatorio nazionale per i diritti umani, una zona periferica della capitale Damasco situata ad est è stata violentemente colpita dai jet governativi, causando diverse vittime. Inoltre, i territori al confine tra Idlib e Afrin sono decisamente devastati da numerosi scontri che vanno avanti ...

