Siracusa : omicidio giovane mamma - folla inveisce contro assassino : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) – ‘Sei un assassino!’, ‘Devi marcire in carcere’. ‘Hai ammazzato una ragazza, maledetto’. Sono solo alcune delle grida rivolte nel cuore della notte dalla folla a Paolo Cugno, il giovane che ha confessato di avere ucciso a coltellate Laura Petrolito, di Canicattini Bagni (Siracusa). L’uomo è stato trasferito nella notte dalla caserma dei Carabinieri al carcere dove è ...

Siracusa : omicidio giovane mamma - domani l'autopsia : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - Verrà eseguita domani mattina l'autopsia sul cadavere di Laura Petrolito, la ragazza di vent'anni di Canicattini Bagni (Siracusa), madre di due bambini, uccisa dal suo compagno, Paolo Cugno, e poi gettata in un pozzo. Già ieri il medico legale ha eseguito un primo esam

Siracusa : omicidio giovane mamma - compagno crolla dopo interrogatorio 'Sono stato io' : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - E' crollato dopo un lungo interrogatorio nella tarda serata di ieri, Paolo Cugno, il giovane accusato di avere ucciso a coltellate e poi gettato in un pozzo il cadavere di Laura Petrolito, 20 anni, la ragazza di Canicattini Bagni, piccolo centro del Siracusano. Il giov

Siracusa : omicidio giovane mamma - compagno crolla dopo interrogatorio ‘Sono stato io’ : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) – E’ crollato dopo un lungo interrogatorio nella tarda serata di ieri, Paolo Cugno, il giovane accusato di avere ucciso a coltellate e poi gettato in un pozzo il cadavere di Laura Petrolito, 20 anni, la ragazza di Canicattini Bagni, piccolo centro del Siracusano. Il giovane, che è anche il padre del bimbo di 8 mesi, avuto dalla vittima, ha confessato l’omicidio nella caserma dei carabinieri, ...

Siracusa - ventenne uccisa a coltellate e gettata in un pozzo : il compagno indagato per omicidio : Ha avuto una vita difficile e una morte atroce Laura Petroliti. Vent'anni, due bimbi piccoli, una storia d'amore andata male e un nuovo compagno con cui le cose, da tempo, non funzionavano...

Siracusa - 20enne accoltellata e gettata in un pozzo/ Canicattini Bagni - indagato il compagno per omicidio : Siracusa, 20enne uccisa a coltellate e trovata in un pozzo: Laura Petrolito, mamma di 2 bambini. Inquirenti sospettano del fidanzato della giovane Paolo Cugno, ora indagato per omicidio(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 20:55:00 GMT)

Ventenne uccisa a coltellate e gettata in un pozzo nel Siracusano. Indiziato dell'omicidio il compagno della vittima : È stata pugnalata più volte, poi il suo corpo è stato gettato all'interno di un pozzo artesiano, in contrada Stallaini, nelle colline sopra Canicattini Bagni, comune del siracusano. vittima una giovane di 20 anni, mamma di una bimba di 8 mesi. A denunciarne la scomparsa era stato ieri sera il padre, che non era riuscito a mettersi in contatto con la figlia e neanche con il compagno.Il compagno della vittima si trova al ...