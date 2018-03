Siracusa | 20enne uccisa e gettata nel pozzo | confessa il compagno

Siracusa - 20enne uccisa a coltellate : il compagno confessa l'omicidio : Il giovane è crollato dopo essere stato interrogato per ore dal sostituto procuratore di Siracusa Marco Dragonetti, titolare delle indagini

Siracusa - confessa il compagno della 20enne uccisa a coltellate : “Ho agito per un raptus di gelosia” : Ha confessato Paolo Cugno, il compagno di Laura Petrolito, la ventenne accoltellata a morte e buttata in un pozzo a Canicattini Bagni, paese della provincia di Siracusa. Dopo ore di interrogatorio, il giovane, un bracciante agricolo, ha ammesso di avere assassinato la donna con cui 8 mesi fa aveva avuto una bimba. Accusato di omicidio è in stato di fermo. L’avrebbe ammazzata per un “raptus di gelosia”. Trasferito in carcere, è stato ...

Siracusa - 20enne uccisa a coltellate : il cadavere buttato in un pozzo : Una ragazza di 20 anni, mamma di una bimba di 8 mesi, è stata uccisa a coltellate a Canicattini Bagni, comune nel Siracusano. Il suo corpo è stato trovato all’interno di un pozzo artesiano, in contrada Stallaini, dopo che il padre ne aveva denunciato la scomparsa sabato sera: l’uomo, non riuscendo a mettersi in contatto con la figlia e neanche con il compagno, aveva subito allertato i carabinieri. Proprio il compagno sarebbe il ...

