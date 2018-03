SILVANA GIACOBINI È stata anche direttrice di Rita Dalla Chiesa Ieri oggi italiani

SILVANA GIACOBINI e Vanna Ugolini per l’arte delle donne alla Milano Art Gallery : Si avvicina il giorno in cui viene celebrata la Festa della donna e, per questa importante l’occasione, alla Milano Art Gallery in via G. Alessi, 11 nel cuore di Milano, si terrà la collettiva l’arte delle donne. La mostra verrà infatti inaugurata domani 8 marzo alle ore 18.00. Inoltre prenderanno parte al vernissage due noti volti femminili del giornalismo italiano: Silvana Giacobini e Vanna Ugolini. L'arte delle donne alla Milano Art ...

Patrizia De Blanck e SILVANA Giacobini/ Ex di Alberto Sordi : “Lo state dipingendo peggio di Wiestein!” : Patrizia De Blanck e Silvana Giacobini sono le ex fidanzate di Alberto Sordi: i dettagli in onda a Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso, ecco le dichiarazioni sull'attore.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 18:38:00 GMT)