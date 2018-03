' Side la coca ti sta uccidendo' | fan in ansia | hater scommettono sulla sua morte

Blastingnews

(Di lunedì 19 marzo 2018) Nei primi giorni del 2018 è uscito 'Sick #', ultimo lavoro della #dark polo gang, il cui protagonista principale – l'unico presente in tutte le tracce oltre al produttore Sick Luke – è Dark, uno dei membri di punta del collettivo romano. Il disco è stato accolto con entusiasmo dalla fan base del gruppo capitolino, ed è stato apprezzato anche da più di qualcuno tra gli abituali detrattori di quella che è ormai la 'Gang' più conosciuta della citta' eterna. La morbosa attenzione deglinei confronti diTuttavia nell'arco delle settimane successive alla pubblicazione, i buoni risultati ottenuti dal progetto sono passati in secondo piano nelle discussioni on line relative alla DPG, e nello specifico a Dark. In tanti infatti, sia tra i fan che tra i cosiddetti, hanno iniziato a focalizzare l'attenzione sullo stato di salute dell'artista classe 1994, più ...