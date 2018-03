Sicurezza stradale | Veneto | accordo tra Inail e Polizia di Stato

Anas : cantautore Baldari vince contest musicale Sicurezza stradale : Roma, 7 mar. (AdnKronos) – Si è concluso il contest rivolto a musicisti, cantanti e band emergenti nell’ambito della campagna di sicurezza stradale #buonmotivo promossa, lo scorso dicembre, da Anas e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con la Polizia di Stato per sensibilizzare gli utenti della strada sulle situazioni di pericolo. Tra decine e decine di proposte canore e musicali inviate sulla ...

Anas : cantautore Baldari vince contest musicale Sicurezza stradale (2) : (AdnKronos) – Il vincitore presenterà il proprio brano su alcune radio locali diffuse sul territorio nazionale (Radio Vivafm; Radio Birikina; Radio Bella & Monella; Radio Linea; Radio Rock; Radio Martee; Radio Studio90Italia – Solo Musica Italiana e Radio Amore) e parteciperà dal vivo ad eventi musicali e iniziative promosse da Anas. La nuova campagna sulla sicurezza stradale ha avuto come testimonial il cantante Francesco ...

Sicurezza stradale : da Enel Triveneto dispositivo Top Crash’ a Polizia Stradale Veneto : Venezia, 27 feb. (AdnKronos) – E-Distribuzione (Gruppo Enel) TriVeneto dona alla Polizia Stradale del Veneto un dispositivo ‘Top Crash”, l’innovativo sistema che consente di ridurre notevolmente i tempi di rilevamento degli incidenti stradali – con riproduzione in tempo reale del rilievo planimetrico – semplificare e aumentare la Sicurezza degli agenti in strada, e minimizzare i disagi per gli utenti nel ...

Sicurezza stradale : da Enel Triveneto dispositivo Top Crash’ a Polizia Stradale Veneto (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘La Sicurezza e la salute sul lavoro – ha sottolineato Zappelloni – rappresentano una priorità per l’Azienda e da alcuni anni ci siamo fortemente impegnati ad affrontarla con un approccio sempre più operativo, focalizzato e vicino al campo di azione. Chiavi vincenti della collaborazione con gli esperti della Polizia di Stato sono state la loro competenza, basata sulla conoscenza ...

Sicurezza stradale : da Enel Triveneto dispositivo Top Crash’ a Polizia Stradale Veneto (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Il progetto rientra nell’ambito del Protocollo, siglato a marzo dello scorso anno, sulla Sicurezza Stradale e la prevenzione degli infortuni stradali, per contenere il fenomeno degli incidenti in itinere, che attualmente rappresentano una delle principali cause di infortunio sul lavoro.L’andamento del fenomeno infortunistico rilevato da Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri ha fatto ...

Sicurezza stradale : da Enel Triveneto dispositivo Top Crash’ a Polizia Stradale Veneto (4) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Nell’anno 2017 in Veneto per quanto riguarda i dati della Polizia Stradale, si è riscontrato rispetto al 2016 una diminuzione del 4,7% nel numero complessivo degli incidenti stradali rilevati così ripartita: incidenti con conseguenze mortali -18,2%, incidenti con lesioni alle persone -6,92%, incidenti con soli danni a cose -1%.Anche il numero delle persone ferite risulta essere diminuito del 7,89% ...

Sicurezza stradale - in 10 anni deceduti 8.000 bambini e ragazzi in Europa : I bambini e la Sicurezza stradale. Un tema sempre caldo su cui è importante non abbassare la guardia. Come dimostra l’ultimo “Rapporto sulla Sicurezza dei bambini” dello European Transport Safety Council, di cui fa parte anche l’ACI, che mette in evidenza come dal 2006 al 2017 in Europa siano deceduti 8.000 tra bambini e ragazzi a causa di incidenti stradali. In pratica, si legge nel rapporto, un under 14 su 13 morto in Europa ...

Gruppo Volkswagen Sicurezza stradale come missione" : Il Gruppo Volkswagen in pole position nel mondo della sicurezza stradale: a partire dal prossimo anno tutte le infinita marche del colosso di Wolfsbur avranno lo standard WLANp, già ampiamente testato, quello per capirci delle comunicazioni ...

Marco Scarponi 'Michele ucciso dall'indifferenza di un Paese che non dà spazio alla Sicurezza stradale'" : Anzi, secondo me fino ad oggi non si è mai parlato di cosa c'è in questo mondo'. Da quale punto di vista? 'Quello più importante. Quello della sofferenza. Si parla solo di numeri, di cifre, ...