Sicilia | Micciché | dispiaciuto per ‘addio’ Sgarbi | è persona straordinaria

Lega Calcio - la Serie A ancora nelle mani di un banchiere : eletto Gaetano Miccichè - fratello del forzista Siciliano Gianfranco : La Lega Calcio ha un nuovo presidente: i proprietari delle società di Serie A hanno eletto all’unanimità Gaetano Miccichè, fratello del forzista Gianfranco, numero uno di Banca Imi del gruppo Intesa Sanpaolo. Il pallone italiano finisce dunque in mano a un banchiere, magari anche due se dovesse passare la linea di Giovanni Malagò anche per l’amministratore deLegato, ruolo per cui il numero uno del Coni vorrebbe Marzio Perrelli, capo esecutivo di ...

Sicilia : M5S - Sgarbi? Musumeci ostaggio di Miccichè e Berlusconi : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) - "Tra Sgarbi e il governo volano gli stracci. Ormai l'assessore e Musumeci si sono scaricati a vicenda, ma Sgarbi continua a rimanere al suo posto, ovviamente si fa per dire, visto che in Sicilia non si vede quasi mai. Il presidente della Regione, ostaggio di Miccichè e

Sicilia : Miccichè - nessuno stop streaming : Sulla ripresa in streaming delle commissioni legislative permanenti ho rilevato che i componenti delle stesse commissioni devono essere liberi di esprimere liberamente il proprio pensiero. Nessuna ...

Sicilia - Miccichè : 'Nessuna contrarietà a dirette streaming' : 'Sulla ripresa in streaming delle commissioni legislative permanenti ha aggiunto Miccichè ho rilevato che i componenti delle stesse commissioni devono essere liberi di esprimere liberamente il ...

Sicilia : stop Ars a diretta commissioni - M5S 'vergognosa era Miccichè' : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - L'Ars dice no alle dirette streaming delle commissioni. Con una lettera di tre pagine, sottoscritta dal presidente Gianfranco Miccichè, l’Assemblea regionale Siciliana torna indietro sulla decisione della precedente legislatura e fa insorgere il M5S che chiede "la modi

Sicilia : stop Ars a diretta commissioni - M5S 'vergognosa era Miccichè' : ... l'Assemblea regionale Siciliana torna indietro sulla decisione della precedente legislatura e fa insorgere il M5S che chiede "la modifica del regolamento per rendere le dirette streaming la regola e ...

Fi : Grasso - in Sicilia ha retto a tsunami M5s - contro Miccichè accuse strumentali (2) : (AdnKronos) – Secondo Grasso la vittoria nell’Isola del M5s non è “assolutamente” legata a una bocciatura del Governo Musumeci. “Era un’altra partita – dice -. Alle regionali gli elettori hanno scelto la proposta del centrodestra e un candidato governatore, Nello Musumeci, su cui hanno riposto massima fiducia. Questa volta l’elettorato si è spostato sulla Lega e sul M5s, che rispettivamente con il ...

Fi : Grasso - in Sicilia ha retto a tsunami M5s - contro Miccichè accuse strumentali : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) – “Il risultato di Forza Italia alle Politiche non è stato disastroso e le accuse a Micciché sono strumentali. In Sicilia il partito, nonostante non tutti si siano impegnati allo stesso modo nella campagna elettorale, ha retto allo tsunami del M5s a differenza di altre forze, penso ai centristi, che sono state, invece, cancellate. Non c’è stato alcun fallimento e chiedere l’azzeramento dei ...

Fi : bufera nel partito in Sicilia - Miccichè ‘fuori chi ha votato M5s’ : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) – Dopo il Pd anche Forza Italia. E’ resa dei conti in Sicilia dopo il voto di domenica scorsa che ha consegnato al M5s un’indiscussa vittoria nell’Isola con tutti i 28 collegi uninominali conquistati e il 48 per cento di preferenze raccolte. “Dopo questo voto non si possono cercare attenuanti e nemmeno motivazioni sbrigative o di comodo per mantenere ruoli personali” dicono adesso ...

Elezioni : Micciché - Sicilia regione più azzurra - 21% Fi risultato straordinario : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - "Non c’è alcun dubbio: l’esito del voto dipinge una Sicilia travolta da un’ondata di protesta ma, nella tempesta, Forza Italia ottiene un risultato straordinario. Sono i numeri a parlar chiaro: la Sicilia è la regione più azzurra d’Italia, col 21% dei consensi è qui che