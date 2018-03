Siccità | pioggia sopra la media | Toscana fuori dall’emergenza idrica 

meteoweb.eu

: RT @rivistalaroma: GOCCIA CINESE... Quest'anno è scongiurato il rischio siccità. Non per la pioggia: per le lacrime di Simone Inzaghi <Rivi… - trilly153 : Nonostante la pioggia rimane lo spettro siccità: dimezzata la disponibilità d’acqua al Sud - amtoscana : RT @qn_lanazione: Il lato positivo della pioggia: finita l'emergenza siccità in Toscana #allertameteoTOS @flash_meteo - PaoloMarcacci : RT @rivistalaroma: GOCCIA CINESE... Quest'anno è scongiurato il rischio siccità. Non per la pioggia: per le lacrime di Simone Inzaghi

(Di lunedì 19 marzo 2018) Lasta uscendo progressivamente dalla siccita’ grazie alle precipitazionile medie registrate in questo ultimo periodo. Lo rende noto la Regione spiegando che “viste anche le disponibilita’ di risorsa idrica con marzo si chiude lo stato di emergenza idrica regionale emanato a giugno dell’anno scorso”. La decisione e’ stata presa dopo l’ultima cabina di regia – presenti Regione, Ait, Lamma, Arpat ed Anci – istituita per monitorare e gestire l’emergenza regionale per crisi idrica. La Regione spiega che “si registra una riduzione complessiva del deficit: permane su parte delle province toscane, limitatamente al confronto con il periodo siccitoso 2012/13, in modo piu’ significativo per Grosseto e Siena, in maniera minore per Arezzo, ma da un confronto tra lamensile registrata a febbraio 2018 e le ...