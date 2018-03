Si sveglia vulcano Ebeko delle Isole Curili

Allarme nelle Filippine - il vulcano Mayon si ri sveglia : migliaia di evacuati : Uno tra i più attivi e temibili vulcani filippini è tornato in attività, causando l’evacuazione di migliaia di persone. I vulcano logi prevedono una “pericolosa eruzione” del monte Mayon , prevista nelle prossime settimane o giorni. Il vulcano gia’ sputa cenere, mentre da alcuni crateri fuoriesce lava che minaccia i villaggi limitrofi: circa 1.000 le famiglie trasferite in zone piu’ sicure. L'articolo Allarme nelle ...

Massima allerta in Papua Nuova Guinea : vulcano si risveglia - popolazione evacuata : Massima allerta in Papua Nuova Guinea, in particolare nella piccola isola di Kodovar, dove un vulcano, ritenuto dormiente, si è risvegliato eruttando cenere. Il vulcano, alto 500 metri, ha iniziato la sua attività venerdì e ha continuato da allora ad avere un costante “pennacchio” di cenere. Immediata l’evacuazione dei 600 abitanti della piccola isola. “Al momento è solo un’emissione continua di cenere ...